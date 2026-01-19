«КОС-Синтез» уступил соперникам, самим себе и судейскому арбитражу

Остается поздравить Волгоград и судей матча с победой над Казанью

«КОС-Синтез» вернулся в чемпионат после новогоднего перерыва. Фото: предоставлено СК «Синтез»

Двумя неоднозначными поражениями начали новый год ватерполисты казанского «КОС-Синтеза». Они дважды уступили в Волгограде местному «Спартаку»: 14:16 в серии пенальти и 11:12. Эти поражения можно объяснить большим количеством собственных ошибок, неуверенными действиями вратарей казанцев и судейством. Подробности — в материале «Реального времени».

Не восстановились после праздников?

Возвращение российского водного поло в соревновательную среду происходило на фоне затяжных новогодних каникул, по итогам которых, очевидно, не все растрясли съеденные салатики и восстановились после праздно проведенного времени. Впрочем, будем постепенно раскрывать завесу интриги.

Встреча в Волгограде с местным «Спартаком» стартовала с того, что хозяева воды открыли счет и повели после первого периода— 3:2, но это можно было отнести к тому, что казанцы еще не раскачались. В начале второго периода волгоградец Роман Усов сделал дубль, прибавив эти голы к тому, что забил еще в стартовом отрезке игры. 5:2 с хет-триком от Усова, который забил третий гол с помощью разворота, со средней дистанции, настолько красиво, что мяч непременно должен попасть в число претендентов на звание самого красивого гола тура. После этого основной голкипер казанцев Игорь Чирков отправился на скамейку запасных, но замена вратаря не принесла ожидаемого улучшения. Его сменщик Евгений Костров пропустил дважды, причем максимально быстро. После броска со свободного, проведенного с очень дальней дистанции Тимуром Шайхутдиновым, и после контратаки волгоградцев, которую завершал их столб Владимир Нежинский. Для понимания специфики данного гола попробуйте представить, что в баскетбольной контратаке забивает центровой, который обычно последним добегает до щита соперника. Либо можно вспомнить гол в матче Лиги Европы, который в 2013 году «Рубин» забивал в ворота испанского «Атлетико», когда на острие контратаки находился испанец Пабло Орбаис, а вторым ему на помощь спешил защитник Олег Кузьмин. Впрочем, подобные аналогии из других видов спорта настолько редкие, что они всплывают в памяти даже спустя десятилетия.

Затем «Спартак» забил в третьей подряд атаке, когда Артем Жабкин завершал усилия партнеров, будучи абсолютно одинок перед воротами. 8:2 — тут даже на салатики нельзя было сделать скидку. Вообще ни на что, ни на судейство с уклоном в пользу хозяйской команды, ни на невезение, ни даже на отличную игру голкипера «Спартака» Петра Федотова, поскольку мяч зачастую просто вываливался из рук синтезовцев либо после передач становился добычей хозяйской команды. Игроки ее чуть расслабились и не довели до гола заключительную атаку в периоде, позволив казанцам сократить счет, когда Иван Васильев реализовал пенальти, — 3:8.

С мячом Константин Киселев. предоставлено СК «Синтез»

Перелом по ходу матча

В перерыве тренеры обеих команд чертили на планшетах конструкции дальнейшего развития игры, и тут надо признать, что нам немного повезло. В моменте, когда у хозяев бассейна все получалось, голы летели один за другим, вратари казанцев не выручали, им можно было довести игру до разгрома. Но Волгоград решил дойти до победы малой кровью. Понятно, что мы пишем об этом без всякого сожаления, просто для того, чтобы констатировать: в третьем периоде не казанцы переламывали ход игры, а «Спартак» терял ее нити. «КОС-Синтез» выиграл третью восьмиминутку, чуть-чуть сократив общий счет матча — 6:10. Но Волгоград выглядел уже каким-то расхоложенным, посчитав, что этой разницы хватит для победы, тем более что начало заключительного периода прошло в череде каких-то бессмысленных атак, зачастую не доведенных до элементарного броска по воротам.

Первые три минуты игры запомнились только обоюдными потерями и переходами мяча, пока Артем Одинцов не сократил разницу в счете до трех мячей — 10:7. После чего хронометрист телетрансляции решил максимально повысить загадочность происходящего. Игровое время на телеэкране показывало что угодно, только не правильный порядок секунд, остававшихся до финального свистка. Камеры упрямо игнорировали табло.

Напоминало это, к примеру, если бы прямо во время репортажа мы вспомнили самую известную ватерпольную битву в истории — на Олимпиаде 1956 года между сборными СССР и Венгрии, описанную как «кровь в бассейне». Уже 70 лет прошло, а это главное воспоминание о водном поло у наших болельщиков, хотя Евразийская лига может и должна писать собственную историю. Мы со своей стороны готовы были бы помочь напоминанием матчей, где «КОС-Синтез» возрождался, как феникс из пепла. Помнится, в Астрахани казанцы обыграли «Динамо СШОР, казалось бы, безнадежно проигрывая хозяевам, которых тогда еще тренировал Дмитрий Стратан, а наших вел к победе Реваз Чомахидзе. Или же дома спасли полуфинал чемпионата страны, уступая опять же астраханцам, на этот раз под руководством Евгения Ярощука. Но все это происходило до чемпионата Евразии.



Заинтересованным в раскрутке этого продукта людям необходимо взять первый матч Волгограда и Казани в качестве концентрата красивых голов (вспомним Усова), неожиданных голов (вспомним мяч Нежинского) и перелома в ходе игры, когда его уже никто не ожидал. В конкретном случае Роман Шепелев сократил разрыв в счете за четыре минуты до окончания основного времени, после чего команды обменялись голами, и Никита Деревянкин снова сократил счет, теперь уж до минимума, за 85 секунд до финальной сирены. 11:10, накал такой, что, даже заранее напившись валерьянки, пришлось бы тянуться за валидолом.

Евгений Ярощук пытался изменить ход игры заменами голкиперов. предоставлено СК «Синтез»

Евразийской лиге пора писать собственную историю

За минуту до конца четвертым голом напомнил о себе Роман Усов, но на волгоградского Романа (кстати, воспитанника «Синтеза») у казанцев нашелся свой Роман — Шепелев, сравнявший счет в концовке матча. Кстати, тоже воспитанник казанской школы, как и Адель Латыпов, который своим голом вклинился в перестрелку двух Романов.



Ничья — 12:12, после чего послевкусие от матча не мог испортить все тот же человек, отвечающий за телевизионную графику, поскольку после незабитого Иваном Васильевым пенальти он от щедрости души записал за «КОС-Синтезом» сразу две безуспешные попытки. Судейский корпус по каким-то своим причинам не засчитал гол с пенальти казанца Константина Киселева. Ну и общую атмосферу дополнила концовка исполнения штрафных бросков, когда, согласно протоколу, Чиркова удалили и на отражение пенальти у казанцев поплыл полевой игрок Артем Одинцов. На следующий день ему исполнялось 38 лет, может, этим объяснялась столь странная замена? Короче, Волгоград и мытьем, и судейским катаньем, состоявшимися во время исполнения серии пенальти, завоевал себе победу в матче, который, тем не менее, достоин отдельного разбора.



С пенальти у Казани просто беда

Во второй встрече казанцы вышли на площадку, заменив Чиркова на Кострова на вратарской позиции и серьезно изменив сюжет игры. Начали с забитого гола, но затем пропустили три мяча и ушли на вторую четверть при счете 1:3. Увы, не забили пенальти во втором периоде, когда при броске Николая Лазарева мяч, ударившись о воду, перепрыгнул перекладину ворот. Пенальти — это ахиллесова пята синтезовцев. На их счету выигрыши титулов национальных чемпионатов и Кубка ЛЕН Трофи, победы в Кубках и в Суперкубке, и все это при слабой реализации ватерпольных пенальти.

Впрочем, не реализовав штрафной бросок, казанцы во второй четверти забили такой великолепный гол, что он по красоте может поспорить с мячом Артема Усова из первого матча. Арслан Закиров, находясь в пол-оборота к воротам, переправил в них мяч одним касанием.

После этого лирического отступления отметим никуда не девшуюся расхлябанность казанцев, которая зачастую преследовала их и во второй игре. Казалось бы, отбились от атаки спартаковцев, которые попали мячом в перекладину, поплыли в контратаку — и тут же потеряли мяч, что привело к нарушению правил, пенальти, и на большой перерыв команды ушли при счете 4:6 в пользу Волгограда. Догнав хозяев воды в начале третьего периода, казанцы снова отстали на два мяча, при этом Волгоград продемонстрировал, как реализовывать эпизод, когда ты только что отбил чужую атаку. Ватерполисты команды хозяев переплыли бассейн, удобно расположились по позициям, только после этого Петр Федотов отдал передачу ближнему, которая стала голевой, поскольку Роман Усов забросил мяч без сопротивления. 6:8, и Ярощук меняет Кострова на Чиркова, не выдерживая того обстоятельства, что оба вратаря не выручали на протяжении двухдневного противостояния. Замена дала положительный эффект, поскольку казанцы сравняли счет — 8:8. Казалось бы, была получена возможность переломить ход игры, как и произошло в первом поединке. Ярощук взял тайм-аут на своем владении мяча, обговорив моменты, как команда будет атаковать, но в итоге дело не дошло даже до броска по воротам, завершившись потерей мяча, после чего волгоградцы организовали выход один на один, и мы снова уступили.

Никиту Деревянкина очень плотно прихватили. предоставлено СК «Синтез»

Нет, подобное случается, когда в том же хоккее пропускают голы, имея численное преимущество, в баскетболе не забивают из-под кольца, но в двух противостояниях в Волгограде у синтезовцев был такой концентрат ошибок, что их хватило бы на всю первую часть чемпионата Евразийской лиги. Чем закончилась следующая атака синтезовцев? Пасом в руки соперников.

Что это было?

Заключительный период долгое время протекал в размеренном ключе, после того как казанцы во второй раз в игре вышли вперед, а в концовке поединка увеличили разрыв в счете до двух мячей. Оба раза отличился Иван Васильев, забросив пенальти (наконец-то!) и реализовав удаление Артема Жабкина — 11:9. Играть оставалось 101 секунду по протоколу и 75 секунд согласно телевизионному секундомеру. Напомним, что в Волгограде очень своеобразно относятся к телевизионной графике во время трансляций.

Увы, но в последнюю минуту в волгоградском бассейне начались проблемы не только с трансляцией. Арбитры удаляли казанцев Киселева и Шепелева при малейшей возможности, закрывая глаза на то, что капитана синтезовцев Лисунова во время атаки едва не утопили. Волгоград оба удаления достаточно быстро реализовал, сравняв счет — 11:11, и оставалось полминуты до окончания основного времени. Правда, на эти полминуты казанцы выплывали раздосадованные комплексом своих ошибок и необъяснимых судейских решений, как это было днем ранее, во время серии послематчевых пенальти. Во втором матче также был досадный момент, еще в концовке третьего периода. Перед тем как Адель Латыпов сравнивал счет на исходе времени, отведенного на атаку, Иван Васильев получил от защищающегося спартаковца удар такой силы, что его голова на мгновенье ушла под воду. Уже вынырнув, Васильев разводил руками от недоумения, и все это было видно на экране и происходило на глазах арбитра, от которого не последовало никакой реакции. Момент, казалось, был заигран, но осадочек остался.

Волгоград в атаке. предоставлено СК «Синтез»

В итоге на последних секундах игры нервы не выдержали последовательно у Николая Лазарева и Аделя Латыпова, заработавших красные карточки решениями судей. Именно решениями, поскольку ни о каких явных нарушениях правил телекартинка не свидетельствовала. Не оправдывая удаленных, отметим, что сложно держать себя в руках, когда ты играешь в водное поло, а сопернику дозволяется переходить на регби. Спортсмены высокого уровня в целом адекватные люди и плюс-минус различают грань между судейскими ошибками и откровенной предвзятостью. В конкретном случае Лазареву и Латыпову на двоих 70 лет, за спиной столько сыгранных матчей, и надо было очень постараться, чтобы оба не сдержали эмоций.

Концовка игры прошла при судейских свистках, вызывая много вопросов. Победа осталась за Волгоградом со счетом 12:11.

