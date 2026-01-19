Жители Казани потратили на компьютерные игры 1,5 млрд рублей

В Казани 40% геймеров играют ежедневно

В 2025 году жители Казани потратили на видеоигры 1,5 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании «Гейминг в России 2026» от Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ, есть в распоряжении «Реального времени»). Полевой этап провел Аналитический центр НАФИ при поддержке видеоигрового холдинга ИФСИ.

Средние годовые расходы одного геймера составили 4 935 рублей. При этом покупки в видеоиграх совершают около 38% игроков.

В Казани 40% опрошенных геймеров сообщили, что играют ежедневно или почти каждый день. Еще 26% респондентов проводят за видеоиграми от 3 до 6 часов в неделю, а 31% — более 7 часов.

Среди ПК-геймеров Казани наиболее популярными жанрами стали симуляторы, которые выбрали 25% респондентов. Также в тройку вошли шутеры (24%) и головоломки (23%). В мобильном гейминге жители Казани чаще выбирали головоломки (52%), шутеры (23%) и стратегии (22%).

Всего в ходе исследования были опрошены около 4 600 респондентов из крупнейших городов России.

Ариана Ранцева