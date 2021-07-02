Дело ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко направят в суд

Следком по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении отстраненного от обязанностей ректора КНИТУ-КХТИ 50-летнего Сергея Юшко, который обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. В ближайшее время его направят в суд для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2004—2017 годы Юшко одновременно работал в режиме полной занятости в технопарке «Идея» и числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета информационных технологий КНИТУ, при этом в действительности в КНИТУ не работал. В итоге обвиняемый незаконно получил 9,7 млн рублей — ранее сообщалось о 8,5 млн.

— Так, за 13 лет, в течении которых обвиняемый числился сотрудником КНИТУ, он около трех лет находился в различных командировках от технопарка «Идея», получив при этом заработную плату в КНИТУ в размере более 1,6 млн рублей, — отметили в СК.

Кроме того, в 2013 году между технопарком и КНИТУ был заключен договор на повышение квалификации сотрудников университета стоимостью более 1,3 млн руб. Юшко, по версии следствия, организовал «имитацию мероприятия» без привлечения иностранных преподавателей и ученых. Его реальная стоимость составила не более 129 тыс. рублей, а поступившие на счет технопарка средства Юшко похитил, считают в Следкоме.



Вину Юшко не признал.

16 апреля в Казани возобновили предварительное расследование по уголовному делу Сергея Юшко. В этот же день по решению следователя ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о не выезде.

