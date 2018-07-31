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ОАО Казанский завод Электроприбор

Промышленность, Производства
ОАО Казанский завод Электроприбор

Общая информация

ОАО «Казанский завод «Электроприбор» — один из ведущих производителей в области отечественного приборостроения. Основными направлениями деятельности предприятия являются разработка, производство, ремонт и обслуживание авиационных систем и приборов для воздушных судов всех типов, спецтехники, агрегатов для газоперекачивающих станций, морской и бронетанковой техники.

Производственный комплекс завода включает в себя сборочное, механообрабатывающее, литейное, штамповочное, инструментальное, гальваническое, сварочное производства, цеха по переработке пластмасс, изготовления печатных плат и др.

Есть собственный инженерный центр, который выполняет полный цикл разработки изделий различного назначения и постановку их на производство, обеспечивает конструкторское и технологическое сопровождение серийного производства.

Выпускаемая продукция:

  • автопилоты и системы автоматического управления самолётом;
  • гиростабилизированные платформы;
  • датчики и системы измерения, регулирования, преобразования и контроля температуры, оборотов авиационных двигателей;
  • датчики и системы пожарной сигнализации, реагирующие на скорость изменения температуры и подающие сигналы на средства пожаротушения;
  • датчики и системы сигнализации обледенения самолёта;
  • элементы дистанционных передач — сельсины, работающие в индикаторном или трансформаторном режимах, фазорегуляторы, электродвигатели со встроенными редукторами;
  • широкая гамма авиационных термопар и резистивных датчиков температуры;
  • различная электронная аппаратура.

Другим направлением деятельности завода является разработка и выпуск автокомпонентов, замков повышенной секретности, широкий спектр гражданской продукции.

Генеральный директор — Шацких Павел Александрович
Председатель совета директоров — Дивавин Геннадий Валерьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 20
  • Телефон: (843) 272-40-01
  • Email: elp@priborist.net
  • Сайт: www.priborist.net

Дата последнего обновления: 31.07.2018

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