ОАО Казанский завод Электроприбор

Общая информация

ОАО «Казанский завод «Электроприбор» — один из ведущих производителей в области отечественного приборостроения. Основными направлениями деятельности предприятия являются разработка, производство, ремонт и обслуживание авиационных систем и приборов для воздушных судов всех типов, спецтехники, агрегатов для газоперекачивающих станций, морской и бронетанковой техники.

Производственный комплекс завода включает в себя сборочное, механообрабатывающее, литейное, штамповочное, инструментальное, гальваническое, сварочное производства, цеха по переработке пластмасс, изготовления печатных плат и др.

Есть собственный инженерный центр, который выполняет полный цикл разработки изделий различного назначения и постановку их на производство, обеспечивает конструкторское и технологическое сопровождение серийного производства.

Выпускаемая продукция:

автопилоты и системы автоматического управления самолётом;

гиростабилизированные платформы;

датчики и системы измерения, регулирования, преобразования и контроля температуры, оборотов авиационных двигателей;

датчики и системы пожарной сигнализации, реагирующие на скорость изменения температуры и подающие сигналы на средства пожаротушения;

датчики и системы сигнализации обледенения самолёта;

элементы дистанционных передач — сельсины, работающие в индикаторном или трансформаторном режимах, фазорегуляторы, электродвигатели со встроенными редукторами;

широкая гамма авиационных термопар и резистивных датчиков температуры;

различная электронная аппаратура.

Другим направлением деятельности завода является разработка и выпуск автокомпонентов, замков повышенной секретности, широкий спектр гражданской продукции.

Генеральный директор — Шацких Павел Александрович

Председатель совета директоров — Дивавин Геннадий Валерьевич



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