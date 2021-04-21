Дело ректора КХТИ вернули из прокуратуры в Следком

Фото: «Реальное время»

16 апреля в Казани возобновили предварительное расследование по уголовному делу отстраненного от обязанностей ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко. В этот же день по решению следователя ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Олег Шемаев.



Со слов защитника, еще в марте уголовное дело было направлено на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру Татарстана. Однако зампрокурора РТ Алексей Заика усмотрел основания для проведения дополнительного расследования и постановил вернуть дело в Следком. Это решение было обжаловано, однако прокурор республики Илдус Нафиков оставил его в силе.

Замену меры пресечения Юшко его адвокат связывает со скорым истечением максимального срока предварительного следствия в 12 месяцев.

Напомним, фигурантом уголовного дела на тот момент действующий ректор казанского вуза стал в апреле 2020 года. Финальное обвинение ему предъявили по двум эпизодам мошенничества с общим ущербом в 8,5 млн рублей. Первый связан с получением на протяжении 13 лет зарплаты в вузе в качестве завкафедрой и декана при одновременной занятости также на полную ставку в качестве руководителя технопарка «Идея». Второй эпизод касается проведения вузом научно-практических школ на базе того же технопарка — десятую часть от 15 млн рублей силовики считают похищенной.

Юшко, напомним, вину не признает. От должности ректора с начала следствия его отстранили.