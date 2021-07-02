Из-за большого числа обращений портал госуслуг временно ограничил доступ

Сегодня портал государственных и муниципальных услуг ставил посетителей в очередь на вход из-за нагрузки. Чтобы попасть на сайт, приходилось ждать не менее 30 минут. Время ожидания сначала было 5 минут.

На портал пытались попасть более 500 тыс. человек одновременно. На 12.52 можно зайти на сайт без проблем. Отмечается, что с 15 июля доступна подача заявлений на выплаты к началу учебного года.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля начнется прием заявлений на новые ежемесячные пособия неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет — их можно подать через госуслуги. В Татарстане на выплаты направят 189 млн рублей, сообщил на брифинге в Доме правительства РТ управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.



Алексей Нечаев