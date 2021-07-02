СМИ: грузовой Boeing 737 упал в океан у Гавайев

Грузовой самолет Boeing 737 рухнул в воды Тихого океана возле Гонолулу (Гавайские острова, США), сообщает CNBC.

Известно, что перед падением экипаж сообщил о проблемах с двигателем. Число людей на борту пока неизвестно. Других подробностей пока нет.

CNBC сообщил, что пилоты самолета были спасены.

В начале июня потерпел крушение в Черном море истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии — самолет выполнял задачу в ходе учений.

Маргарита Головатенко