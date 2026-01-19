Татарстан в 2025 году высадил 5,3 тысячи гектаров нового леса

Параллельно в прошлом году велась активная подготовка посадочного материала: за год в питомниках республики было выращено 32,6 млн штук саженцев

Фото: Динар Фатыхов

По данным Министерства экологии Татарстана, в 2025 году в республике проведен масштабный комплекс работ по восстановлению и расширению лесного фонда. Общая площадь новых лесных насаждений составила 5,33 тыс. гектаров.

Ключевым направлением стало лесовосстановление и лесоразведение, охватившее 2,8 тыс. гектаров территории. Отдельный блок работ связан с компенсационным лесовосстановлением — здесь освоено 533 гектара.

Параллельно в прошлом году велась активная подготовка посадочного материала. За год заготовлено 12,1 тонны семян основных лесообразующих пород. В питомниках выращено 32,6 млн штук стандартного посадочного материала, из которых 12 млн — сеянцы с закрытой корневой системой, произведенные в лесном селекционно‑семеноводческом центре.



Напомним, что недавняя незаконная вырубка деревьев в Казани нанесла ущерб природе на 8 млн рублей.

Наталья Жирнова