Дзюба, Жирков и Кудряшов могут завершить выступления за сборную России

Несколько опытных российских футболистов думают о завершении карьеры в сборной России. Об этом заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Свои выступления за сборную в ближайшее время могут закончить капитан Артем Дзюба, а также защитники Юрий Жирков и Федор Кудряшов.

«Не знаю, что мы получим в сентябре. Каждый раз одно и то же, планируешь одно, получаешь другое. Говорил с Жирковым, его состояние улучшается, как и у тех же Кудряшова и Дзюбы. У нас это игроки, которые могут завершить карьеру в сборной, принять свое решение. В этом плане предстоит хорошо подумать, на ЧМ-2022 нам надо квалифицироваться. Это турнир, где надо представлять страну», — сказал Черчесов.

Фото: rfs.ru

Напомним, на чемпионате Европы — 2020 Жирков и Кудряшов сыграли лишь по одному матчу. Первый из них выбыл с травмой после игры с Бельгией (0:3), а второй успел залечить повреждение только к заключительной встрече с Данией (1:4). Дзюба отыграл все три матча, забив 1 гол (с пенальти).

Ранее Черчесов высказался о своей отставке с занимаемого поста.