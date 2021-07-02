В Узбекистане ограничили работу «ВКонтакте», TikTok и Twitter

В Узбекистане ограничили работу социальных сетей Twitter, TikTok и «ВКонтакте» из-за нарушения закона о персональных данных. Об этом заявила госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомназорат).

С сегодняшнего дня эти социальные сети находятся в реестре нарушителей прав субъектов персональных данных. Использование этих ресурсов на территории Узбекистана ограничено до устранения недостатков.

Фото: pixabay.com

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце января подписал поправки в закон «О персональных данных», в соответствии с ними с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. Позже Узкомназорат уведомила ряд зарубежных интернет-компаний — Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex — о новых поправках в законодательстве и о необходимости выполнения указанных требований.

В июне суд Москвы постановил выплатить многомиллионные штрафы за отказ об удалении запрещенной информации компании Google и мессенджеру Telegram. Также штрафы ожидают Twitter и Facebook. В мае Роскомнадзор объявил о снятии ограничения доступа в Twitter на стационарных устройствах. Трафик соцсети по-прежнему замедляется на мобильных устройствах. По данным ведомства, модераторы соцсети удалили более 91% запрещенной информации.

Вчера Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить социальную сеть TikTok из-за распространения в ней материалов о суицидах, наркотиках и оскорблении чувств верующих. Требование связано в том числе с тем, что соцсеть популярна у детской и подростковой аудитории.



Татьяна Леухина