Роспотребнадзор назвал причину роста новых случаев коронавируса в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина назвала причины рост новых заболевших COVID-19/. Напомним, за последние сутки в Татарстане зафиксировали 41 новый случай коронавируса, а темп прироста увеличился до 0,2%. Общее количество инфицированных достигло 22 515.

— Прирост происходи на фоне роста заболеваемости в других субъектах

— Поскольку все-таки сейчас миграция увеличилась, очень много лиц приезжает навестить своих родителей, бабушек и дедушек — это студенты, которые возвращаются из других субъектов, — отметила Авдонина.

Авдонина в очередной раз подчеркнула, что Роспотребнадзор не видит причин, чтобы ужесточать ограничения.

— Сейчас активность населения по вакцинации возросла, но, к сожалению, мы не можем это связать с тем что, население все-таки прониклось тем, что это нужно для здоровья. К сожалению, страх не попасть в ресторан в Москве и не отдохнуть в Краснодарском крае превысил страх не заболеть. Это очень печально, но тем не менее это так, — выразила сожаление Авдонина.