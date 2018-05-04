Шацких Павел Александрович
Общая информация
Генеральный директор ОАО Казанский завод «Электроприбор», депутат Казанской городской Думы.
Образование
1998 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит»;
Трудовая деятельность:
1994-2004 гг. — экономист, главный экономист на предприятиях Казани;
2004-2006 гг. — ведущий специалист, заместитель начальника управления экономики ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»;
2006-2007 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО Казанский завод «Электроприбор»;
C 2007 – генеральный директор ОАО Казанский завод «Электроприбор».
Награды и звания: Медаль «В память 1000-летия Казани»; Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан; лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники; лауреат республиканского конкурса «Руководитель года» по итогам 2013 года; действительный член «Кадрового резерва – профессиональной команды страны».
Женат, воспитывает сына.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: +7 843 258 46 11
- Email: infop@priborist.net
Дата последнего обновления: 04.05.2018