Шацких Павел Александрович

Общая информация

Генеральный директор ОАО Казанский завод «Электроприбор», депутат Казанской городской Думы.

Образование

1998 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит»;



Трудовая деятельность:

1994-2004 гг. — экономист, главный экономист на предприятиях Казани;

2004-2006 гг. — ведущий специалист, заместитель начальника управления экономики ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»;

2006-2007 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО Казанский завод «Электроприбор»;

C 2007 – генеральный директор ОАО Казанский завод «Электроприбор».

Награды и звания: Медаль «В память 1000-летия Казани»; Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан; лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники; лауреат республиканского конкурса «Руководитель года» по итогам 2013 года; действительный член «Кадрового резерва – профессиональной команды страны».

Женат, воспитывает сына.







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