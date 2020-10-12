Авдонина Любовь Геннадьевна

Общая информация

Родилась 7 декабря 1972 года в Казани.

Образование

1966 г. — окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «медико-профилактическое дело».

Трудовая деятельность

1996-1998 гг. — врач-эпидемиолог в Центре госсанэпиднадзора Советского района г. Казани.

1998-2002 гг. — заведующая противоэпидемическим отделением.

2002-2005 гг. — заведующая эпидемиологическим отделом Центра госсанэпиднадзора Советского района г. Казани.

2005-2013 гг. — главный специалист-эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ.

С 2013 г. — заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ — заместитель главного государственного санитарного врача РТ.

Награды и звания

Заслуженный врач Республики Татарстан (2020 г.).

Награждена почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития РФ (2006 г.), Казани (2012 г.), благодарностью Президента РТ (2013 г.), памятными медалями «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.), «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани», «90 лет Госсанэпидслужбе России» (2013 г.), благодарностью Президента РТ (2018 г.).

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