Список персон

Авдонина Любовь Геннадьевна

Гос. ведомства

Общая информация

Родилась 7 декабря 1972 года в Казани.

Образование

1966 г. — окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «медико-профилактическое дело».

Трудовая деятельность

1996-1998 гг. — врач-эпидемиолог в Центре госсанэпиднадзора Советского района г. Казани.
1998-2002 гг. — заведующая противоэпидемическим отделением.
2002-2005 гг. — заведующая эпидемиологическим отделом Центра госсанэпиднадзора Советского района г. Казани.
2005-2013 гг. — главный специалист-эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ.

С 2013 г. — заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ — заместитель главного государственного санитарного врача РТ.

Награды и звания

Заслуженный врач Республики Татарстан (2020 г.).

Награждена почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития РФ (2006 г.), Казани (2012 г.), благодарностью Президента РТ (2013 г.), памятными медалями «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.), «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани», «90 лет Госсанэпидслужбе России» (2013 г.), благодарностью Президента РТ (2018 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Большая Красная, 30
  • Телефон: (843) 238-98-54
  • Email: Avdonina.LG@tatar.ru
  • Сайт: http://16.rospotrebnadzor.ru/

Дата последнего обновления: 12.10.2020

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