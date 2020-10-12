Авдонина Любовь Геннадьевна
Общая информация
Родилась 7 декабря 1972 года в Казани.
Образование
1966 г. — окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «медико-профилактическое дело».
Трудовая деятельность
1996-1998 гг. — врач-эпидемиолог в Центре госсанэпиднадзора Советского района г. Казани.
1998-2002 гг. — заведующая противоэпидемическим отделением.
2002-2005 гг. — заведующая эпидемиологическим отделом Центра госсанэпиднадзора Советского района г. Казани.
2005-2013 гг. — главный специалист-эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ.
С 2013 г. — заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ — заместитель главного государственного санитарного врача РТ.
Награды и звания
Заслуженный врач Республики Татарстан (2020 г.).
Награждена почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития РФ (2006 г.), Казани (2012 г.), благодарностью Президента РТ (2013 г.), памятными медалями «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.), «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани», «90 лет Госсанэпидслужбе России» (2013 г.), благодарностью Президента РТ (2018 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Большая Красная, 30
- Телефон: (843) 238-98-54
- Email: Avdonina.LG@tatar.ru
- Сайт: http://16.rospotrebnadzor.ru/
Дата последнего обновления: 12.10.2020