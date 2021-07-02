Из-за вчерашнего ливня в Казани приостановили работу ряда трамваев и троллейбусов

Фото: мэрия Казани

Метроэлектротранс временно приостановил движение троллейбусов №№5, 6, 8, 9, 12 и трамваев 5 и 5а из-за вчерашнего ливня. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Из-за вчерашнего ливня скопились лужи на улицах: Зорге, Арбузова, Воровского, Декабристов, Университетская, Гвардейская, 10 микрорайон, Минская, Карбышева. Вода на проспекте Победы и Танковом кольце. Регламент не позволяет использовать трамваи и троллейбусы в случае скопления воды на проезжей части более 150 мм.

Фото: realnoevremya.ru

«Временно приостановлено движение троллейбусов №№5, 6, 8, 9, 12 и трамваев 5 и 5а. МУП «Метроэлектротранс» приносит извинения, просит пассажиров временно воспользоваться другим транспортом», — говорится в сообщении.



Вчера вечером в Казани прошел сильный дождь. Ливень обрушился на центр и другие районы города. Осадки сопровождались громом и грозой. Синоптики прогнозировали вечером 1 июля непогоду: грозы и кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, сильные дожди, локально град.

Ольга Плешкова