В Татарстане могут освободить от маркировки 33 вида ремесленных изделий

В список вошли предметы одежды

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Татарстане планируют утвердить перечень ремесленных изделий, которые освободят от обязательной маркировки. В частности, речь идет о 33 категориях товаров. Эта мера поможет малым производителям снизить затраты. Постановление опубликовано на сайте антикоррупционной экспертизы.

В список вошли предметы одежды (пальто, рубашки, блузки, трикотажные изделия, головные уборы и аксессуары), текстильные изделия различного назначения, в том числе обувь, одежда из искусственного меха, костюмы спортивные, лыжные и купальные.

Среди других вещей в перечне: колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен), перчатки, галстуки, бюстгальтеры, пояса, корсеты, а также постельное белье и другие вещи, изготавливаемые ремесленниками.

Отказ от обязательной маркировки позволит малым производителям сократить расходы на соблюдение технических требований и стимулировать развитие ремесленного сектора в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры.

Также Кабмин республики планирует утвердить порядок включения ремесленников в единый реестр, в том числе тех, кто не является индивидуальными предпринимателями и не платит налог на профессиональный доход. Согласно документу, ремесленником могут признать субъект малого и среднего предпринимательства, где числится до пяти человек или физлицо на спецрежиме «НПД», при условии, что их деятельность соответствует перечню видов ремесленной деятельности.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что в новом казанском ЦУМе обустроят разные мастерские.

Никита Егоров