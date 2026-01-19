Зимнюю программу в парках и скверах Казани посетили более 560 тыс. человек

В 30 общественных пространствах прошло 251 событие

Фото: Артем Дергунов

Зимнюю программу в парках и скверах Казани посетили более 560 тыс. человек. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила директор Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

Этой зимой в 30 общественных пространствах прошло 251 событие. В частности, у театра кукол «Экият» с 24 декабря по 8 января впервые открылась новогодняя ярмарка «Биялэй» — ее посетили 25 тыс. гостей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На смотровой площадке Центра семьи «Казан» побывали более 20 тыс. человек. Каток на Черном озере ежедневно посещали до 10 тыс. казанцев и гостей города.

Напомним, с 31 декабря по 11 января Казань посетили более 200 тыс. туристов — это на 16,7% больше, чем годом ранее. В числе популярных у гостей площадок — главная елка у Центра семьи «Казан», каток на Черном озере, Московский рынок. Совокупные расходы туристов превысили 1,5 млрд рублей.

Галия Гарифуллина