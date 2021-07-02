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Путин подписал закон об ужесточении медосвидетельствования перед покупкой оружия

11:08, 02.07.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175
Путин подписал закон об ужесточении медосвидетельствования перед покупкой оружия
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила прохождения медкомиссии для получения или подтверждения права владеть оружием. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно ему, появится список медицинских противопоказаний, при которых покупка оружия запрещена, его составит правительство. Медосвидетельствование будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями. В него должно входить исследование на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психиатрическое освидетельствование.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Теперь в целях исключения возможности предоставления подложных медсправок, заключения будут напрямую поступать в Росгвардию в электронном виде. Бумажные справки упраздняются.

Владельцы оружия должны проходить медосвидетельствование каждые 5 лет, заключение об отсутствии противопоказаний будет действовать 1 год. На время медосвидетельствования уже выданные оружие и лицензии на него будут изымать. Если гражданин, владеющий оружием, будет уклоняться от прохождения медосвидетельствования, то у него аннулируют лицензию.

Напомним, законопроекты об ужесточении оборота оружия были внесены после трагедии в Казани — 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, в результате которой погибли 9 человек.

Татьяна Леухина
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