Путин подписал закон об ужесточении медосвидетельствования перед покупкой оружия

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила прохождения медкомиссии для получения или подтверждения права владеть оружием. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно ему, появится список медицинских противопоказаний, при которых покупка оружия запрещена, его составит правительство. Медосвидетельствование будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями. В него должно входить исследование на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психиатрическое освидетельствование.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Теперь в целях исключения возможности предоставления подложных медсправок, заключения будут напрямую поступать в Росгвардию в электронном виде. Бумажные справки упраздняются.

Владельцы оружия должны проходить медосвидетельствование каждые 5 лет, заключение об отсутствии противопоказаний будет действовать 1 год. На время медосвидетельствования уже выданные оружие и лицензии на него будут изымать. Если гражданин, владеющий оружием, будет уклоняться от прохождения медосвидетельствования, то у него аннулируют лицензию.



Напомним, законопроекты об ужесточении оборота оружия были внесены после трагедии в Казани — 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, в результате которой погибли 9 человек.

Татьяна Леухина