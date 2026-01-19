Президент Болгарии Радев намерен уйти в отставку

Он добавил, что действующий вице-президент Илияна Йотова станет достойным преемником

Президент Болгарии Румен Радев, обращаясь к народу 19 января, заявил о намерении подать в отставку.

— Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент, — цитирует лидера агентство БТА.

Радев добавил, что действующий вице-президент Илияна Йотова станет достойным преемником и президентом Болгарии.

Авторы материала подчеркнули, что полномочия президента и вице-президента Болгарии прекращаются после установления Конституционным судом указанных обстоятельств.

Никита Егоров