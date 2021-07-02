В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после взрыва газа и разрушения перекрытий в жилом доме

СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту «хлопка» газовоздушной смеси в жилом доме в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: nnovgorod.sledcom.ru

Дело возбуждено по статье «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Фото: nnovgorod.sledcom.ru

По версии следствия, рано утром в квартире, расположенной на 1 этаже кирпичного 3-этажного дома по ул. Светлоярской, произошел хлопок газа. В результате произошло частичное повреждение конструкций здания. Пострадали 3 человека: мужчины 1977, 1951 и 1980 годов рождения. Их госпитализировали. Двое пострадавших с ожогами 1-3 степени попали в ожоговый центр Приволжского исследовательского университета.