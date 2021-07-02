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В этом году в Татарстане начнут строить завод по выпуску постаматов

10:53, 02.07.2021
В этом году в Татарстане начнут строить завод по выпуску постаматов
Фото: flickr.com

В текущем году в Зеленодольском районе Татарстана начнется строительство завода по выпуску постаматов. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.

Инвестором выступит ООО Omnicdek. Инвестиции в проект составят 500 млн рублей. Мощность завода — 800 постаматов в месяц.

В марте прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов поручил мэрам Казани и Набережных Челнов проработать с управляющими компаниями установку дополнительных постаматов Ozon в жилых домах.

БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан
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