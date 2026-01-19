Лейла Фазлеева: «Закрывать глаза на проблемы — смотреть на это сквозь розовые очки»

Татарстанцев стали чаще атаковать ветрянка, чесотка, грипп и энтеровирус, а трудоспособное население оказалось под угрозой заражения ВИЧ

Фото: Артем Дергунов

Судебные иски, сопротивление антипрививочников и борьба за здоровье детей: Управление Роспотребнадзора по Татарстану подвело итоги непростого года. Несмотря на проблемы с диагностикой туберкулеза, регион сохранил стабильные эпидпоказатели, а прививочная кампания охватила 105% от плана. Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева призвала «не замалчивать» информацию о вспышках инфекций и распорядилась усилить контроль за распространением ВИЧ среди групп риска. Все детали — в материале «Реального времени».

Где живут главные «антиваксеры» Татарстана?

— Провести анализ причин, как мы допустили этот рост! — поручила сегодня заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по республике, говоря об увеличении заболеваемости по 13 нозологическим формам.

Жители стали меньше в 13,6 раза болеть коклюшем и в 4,3 раза — корью. Теперь татарстанцев чаще атакуют ветрянка, чесотка, грипп, энтеровирус и острые кишечные инфекции.

— Я прошу еще раз проанализировать и в 2026 году уйти из результатов роста в результаты снижения <...> [Также в Татарстане] обнаружены 33 очага заболеваний. Соответственно, наша главная задача, как в текущем году, так и в перспективе многих лет, — не скрывать и своевременно информировать о тех фактах, которые имеют место. <...> Если будем закрывать глаза на эти проблемы — будем смотреть на это сквозь розовые очки, — продолжила Фазлеева, упомянув вспышки, в рамках которых пострадали 287 человек, 257 из которых дети. 82% пришлось на очаги ветрянки, а 7% — на сальмонеллез.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Другой головной болью ведомства остаются антипрививочники. По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марины Патяшиной, в прошлом году план прививок был выполнен на 105%. В завершившейся кампании по вакцинации от гриппа удалось привить 2,1 млн человек, что составляет 51,8% населения. В планах было 2,4 млн. Лидером по числу «антиваксеров» стал Нурлатский район: там от прививок отказались 826 человек, пришедших в поликлинику. Второй по показателю — Арский, где не привились 575 пациентов, еще 319 «отказников» живет в Кукморском, 284 — в Лениногорском, 253 — в Балтасинском районе. Однако Фазлеева уверена, что переубеждать их не стоит, ведь «история развития человечества говорит о том, что если бы не прививки, то где-то мы все с вами были».

Еще одной серьезной опасностью, если ее не лечить, является туберкулез. По данным Патяшиной, по итогам года число недообследованных на туберкулез детей снизилось на 23%, однако более 2,5 тыс. детей все так же не прошли обследование. Из них 309 ребят посещают школы, а 62 — детские сады.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она привела ситуацию в многопрофильном лицее №185 Советского района Казани, где в учреждении находились 63 ребенка, чьи родители отказались от обследования, а еще у 389 сроки обследований были просрочены. Патяшина обратила внимание на Елабужский район, где 73% всех необследованных детей — воспитанники организованных коллективов. Она привела тревожную статистику: в отчетном году туберкулезом заболели 20 детей, посещающих детские коллективы, причем двое из них имели открытую форму заболевания.

Трудоспособные мужчины стали чаще заражаться ВИЧ, но Роспотребнадзор гонится за наркоманами

За 2025 год 779 человек заразились ВИЧ — это 17,5 случая на 100 тыс. населения. Из всех заразившихся 59,8% — это мужчины.

— Это категория 35—49 лет. Всем сидящим в зале не надо говорить о том, что это трудоспособное население Татарстана, и это залог качества жизни человека в ближайшей перспективе его жизни, — заметила Фазлеева, обращаясь к коллегам.

Доля работающего населения с ВИЧ‑инфекцией выросла до 72%, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 62%. Согласно данным учета, основной путь передачи инфекции — незащищенный половой контакт, таким образом заразились 66% состоящих на учете пациентов. На втором месте — внутривенное употребление психоактивных веществ, которое стало причиной заражения в 32% зарегистрированных случаев. Ключевая сложность заключается в невозможности эффективно охватить профилактической работой отдельные группы населения. Например, найти секс-работников и наркоманов и вовлечь их в систему медицинского наблюдения оказывается практически невозможно.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Мы имеем очень низкие охваты обследованием на ВИЧ лиц, употребляющих психоактивные вещества, и лиц, занимающихся оказанием коммерческих интимных услуг. На фоне увеличения общего охвата тестированием населения доля обследования таких контингентов и в 2024-м, и в 2025 году крайне низкая — только 0,7% при среднероссийском показателе 3%, — посетовала Патяшина.

Фазлеева настоятельно потребовала представить в Кабмин Татарстана дорожную карту от Минздрава и Роспотребнадзора по достижению этого показателя.

Однако вакцинация в поликлиниках проводится не только среди жителей Татарстана: за прошедший год в республике были привиты 31 тыс. мигрантов. При этом заболеваемость среди иностранных граждан остается высокой — на их долю пришлось 357 тыс. случаев различных инфекционных заболеваний. Кроме того, специалисты выявили 145 мигрантов, страдающих наркозависимостью.

Крысиные логова обнаружены в «Светофорах» и «Пятерочках»

В Татарстане в 2025 году зафиксировали пятикратное увеличение числа приостановленных объектов. Роспотребнадзор прекратил деятельность 94 предприятий, большая часть из которых — 72 — объекты общественного питания. Для сравнения, в 2024 году их было 19. В частности, из-за нарушений санитарных норм, связанных с борьбой с грызунами, приостановлена работа девяти магазинов сети «Светофор» и двух «Пятерочек», где были обнаружены как живые крысы, так и следы их жизнедеятельности.

— Это вновь подтверждает: субъекты малого и среднего бизнеса, которые не подлежат обязательному плановому контролю, зачастую пренебрегают требованиями безопасности. Отсутствие систематического надзора приводит к тому, что предприятия расслабляются и допускают грубые нарушения, создающие серьезную угрозу здоровью граждан, — объясняла руководитель управления в беседе с журналистами.

С реализации было снято 380 кг некачественной продукции. Наибольшую опасность представляет готовая еда — салаты, роллы и суши.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом за 2025 год поступило 17 тыс. жалоб потребителей. При содействии Роспотребнадзора им добровольно возвращено более 92 млн рублей. Предотвращенный ущерб потребителям республики достиг 44% и превысил плановый показатель.

Однако различная продукция не самая распространенная категория жалоб от жителей Татарстана. Наибольшее недовольство вызвали образовательные услуги: их доля в общей структуре обращений достигла 32%, а число жалоб удвоилось, составив 1,5 тысячи случаев.

Ключевую роль в этой ситуации сыграла деятельность двух компаний — ООО «Эдэкс» и «IT‑решение». В отношении первой еще в ноябре суд вынес решение о взыскании в пользу пострадавших граждан суммы, превышающей 5 млн рублей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Я хочу обратиться ко всем жителям Татарстана, которые планируют оказывать услуги населению в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также в любой деятельности, связанной с оборотом продукции. Необходимо четко понимать: любая предоставляемая услуга направлена непосредственно на человека. Это значит, что ее организация обязана включать полный комплекс мер безопасности, способных повлиять на здоровье граждан. Поэтому с кондачка, что называется, это все не организуется, — подытожила Фазлеева.