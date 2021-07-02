Черчесов не уйдет в отставку: «Свое войско оставлять на поле боя я не привык»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался на тему своей отставки по итогам выступления команды на чемпионате Европы — 2020. По его словам, он не намерен покидать занимаемый пост.

— Свое войско оставлять на поле боя я не привык. Воевать — значит воевать. Сначала мне нужно поговорить с моим руководителем, а потом мы, может, с вами соберемся и снова поговорим.

— Кто руководитель — Дюков или Путин?

— Сейчас это Дюков. В спорте ответственность за результат всегда несет главный тренер. А если результата нет, то надо сесть и поговорить. Для меня ответственность — попасть на чемпионат Европы. Наша обязанность — там быть. Все остальное, как говорится, уже по ходу действий. Ответственность — как команда себя ведет, как выглядит, — сказал Черчесов.

Фото: rfs.ru

При этом он не смог сказать, когда именно состоится встреча с президентом РФС Александром Дюковым. По некоторым данным, вопрос отставки Черчесова с поста главного тренера сборной России будет рассматриваться на исполкоме РФС, который запланирован на следующей неделе.

Напомним, российская команда досрочно вылетела с Евро-2020, заняв четвертое место в группе В. Глава РФС Дюков признал выступление сборной неудовлетворительным.