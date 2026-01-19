Более 38 тысяч татарстанцев официально имеют на руках огнестрельное оружие

По данным Росгвардии, в прошлом году у жителей республики было изъято 450 единиц незаконно хранящегося оружия и порядка трех тысяч патронов

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы и его подразделений в Татарстане за прошлый год оформили почти 2 тысячи протоколов об административных нарушениях, выписаны сотни штрафов и предостережений в сфере оборота оружия и контроля над частной охранной деятельностью. Это стало известно на коллегии Управления Росгвардии по республике.



По данным за 2025 год, было вынесено 1 164 предупреждения и выписано 597 штрафов. Всего изъято 450 единиц незаконно хранящегося оружия и порядка трех тысяч патронов. Например, в ноябре 2025 года в Набережных Челнах задержали местного жителя за изготовление «огнестрела» и взрывчатых веществ.

На сегодняшний день в республике насчитывается более 38 тысяч владельцев оружия, имеющих на руках свыше 72 тысяч единиц огнестрельного вооружения. Под контролем специалистов находятся также 389 частных охранных предприятий.



Напомним, что летом 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий бессрочное действие разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему.



Наталья Жирнова