Каждого третьего взрослого россиянина привлекает мир видеоигр

Объем рынка видеоигр в России составил впечатляющие 2,3 млрд долларов

Из исследования Организации развития видеоигровой индустрии в коллаборации с Аналитическим центром НАФИ следует, что объем рынка видеоигр в России составил 2,3 млрд долларов, а численность активной аудитории достигла 106—110 млн человек. Эксперты утверждают, что популярность видеоигр охватила значительную долю взрослого населения страны: треть взрослых россиян регулярно проводит время за играми. Опрос показал рост числа геймеров за последние годы: ежедневно играют около 34% взрослых россиян, что заметно выше показателя двухлетней давности — 23%.

Женщины постепенно становятся равноправными участниками игрового сообщества. Согласно исследованию, они составляют примерно половину активных игроков (50,3%). Игроки с высокими доходами демонстрируют большую вовлеченность в инновационные форматы: 21% активно используют облачные сервисы и виртуальную реальность (VR), тогда как среди геймеров с низкими доходами этот показатель достигает лишь 11%.

Кроме того, наблюдается заметный сдвиг возрастных предпочтений: ядро геймерской аудитории теперь включает значительное число пожилых людей (старше 55 лет), которые ищут развлечения и интеллектуальные занятия.

Исследование выявило изменения в предпочтениях геймеров: лидируют мобильные устройства, которыми пользуются до 80% пользователей в крупных городах и до 60% в небольших поселениях. Традиционно высокие показатели вовлеченности отмечаются среди молодежи, особенно среди подростков и молодых взрослых, предпочитающих интерактивные многопользовательские игры и активные сценарии.

При этом общее отношение россиян к видеоиграм стало более положительным: большая часть населения признает пользу игр для личностного роста, расслабления и формирования полезных навыков. Отмечается, что участие в игровом процессе способствует развитию стратегического мышления, улучшению реакции и координации движений.

