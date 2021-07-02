В 2020 году от предпринимателей поступило 1 964 жалобы в аппарат бизнес-омбудсмена Татарстана

С начала года от татарстанских предпринимателей поступило 1 964 жалобы в аппарат бизнес-омбудсмена. Об этом рассказали на традиционной встрече бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева.

Больше всего предпринимателей — 18% — требуют разъяснения по коронавирусным ограничениям, 14% волнуют споры между хозяйствующими субъекта, 13% — вопросы к банкам, в частности от самозанятых, и 11% — к контрольно-надзорным органам.

Количество внеплановых проверок надзорных органов сократилось с 41 тысячи до 12 700.

В начале июня прокурор Татарстана Илдус Нафиков и бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев провели совместный прием предпринимателей в Казани. Чаще всего к ним обращались с жалобами на волокиту в оформлении документов, на неправомерность привлечения к административной и уголовной ответственности.