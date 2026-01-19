Президента России Владимира Путина пригласили в «Совет мира»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил получение Владимиром Путиным официального приглашения от Соединенных Штатов Америки стать членом «Совета мира» по урегулированию конфликта в секторе Газа, пишет РБК.

Решение было принято администрацией Дональда Трампа и озвучено публично 16 января 2026 года. Этот международный комитет создается для стабилизации ситуации в регионе путем привлечения стран-гарантов и поддержки мирного процесса, включая размещение международных сил.

Помимо российского президента, одним из первых приглашения удостоился лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По данным агентства Bloomberg, государства, желающие получить статус постоянного члена «Совета мира», обязаны вложить не менее $1 млрд в финансирование инициативы.

В настоящее время российские представители рассматривают предложение администрации США и проводят консультации относительно участия России в работе международной структуры. Окончательное решение пока не принято.



Ариана Ранцева