Главврача Сабинской ЦРБ отправят под суд за несвоевременную оплату госконтракта

После вмешательства правоохранителей долг погасили

Фото: Динар Фатыхов

Сабинская ЦРБ нарушила законодательство о контрактной системе, не оплатив вовремя поставку бумаги на сумму более 185 тыс. рублей от ООО «Макс и Компания». Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

— Товар был поставлен поставщиком согласно условиям контракта. Однако в нарушение норм федерального законодательства оплата поставленного товара заказчиком в срок не произведена. Задолженность превысила 185 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

По итогам проверки было внесено представление главному врачу и возбуждено дело об административном правонарушении. После вмешательства правоохранителей долг погасили.

Никита Егоров