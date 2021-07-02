Путин подписал указ о выплате 10 тысяч семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми в августе — декабре 2021 года. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом ребенку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года.

Также выплата положена инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.

Получатели имеют право обратиться в Пенсионный фонд за назначением выплаты до 1 ноября 2021 года.

Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что семьи с шестилетними детьми должны получить единовременную выплату, даже если эти дети сейчас в школу не пойдут.



Ольга Плешкова