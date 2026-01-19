Плановые отключения водоснабжения в центре Казани охватят десятки улиц

Всего планируется отключить около двухсот объектов инфраструктуры города

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Водоканал» сообщил жителям Вахитовского района о временном прекращении подачи холодной воды в ряде домов и учреждений. Причиной послужит подключение новых водопроводов к объектам по улице Баумана. Работы запланированы на период с 9:00 24 января 2026 года до 6:00 следующего дня.

Под отключение попадут следующие улицы и адреса: Астрономическая, Батурина, Баумана, Большая Красная, Кави Наджми, Карла Маркса, Мусы Джалиля, Право-Булачная, Профсоюзная, Пушкина, Университетская, Федосеевская, Чернышевского, Япеева, а также небольшие территории по улицам Бехтерева, Дзержинского, Зои Космодемьянской, Карла Фукса, Кремлевская, Лобачевского, Миславского, Нагорная, проезд Шейкмана, профессора Нужина и Рахматуллина.

Общее количество отключаемых объектов составит: 68 многоквартирных жилых домов, пять частных строений, 22 социальных учреждения (детские сады, школы, больницы) и 161 административный объект. Жители указанных территорий предупреждены заранее, рекомендовано подготовить запасы питьевой воды.

Ранее «Реальное время» писало, что в Приволжском районе на сутки отключат воду из‑за аварийных работ.

Ариана Ранцева