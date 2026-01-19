Глава РФПИ обсудит сотрудничество с американскими представителями в Давосе
Спецпредставитель президента России проведет переговоры с посланником Белого дома и зятем Дональда Трампа
Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев запланировал встречу с представителем Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает RT со ссылкой на журналиста Axios Барака Равида.
Она пройдет в рамках форума в Давосе 20 января.
Напомним, 21 декабря 2025-го Кирилл Дмитриев завершил в Майами двухдневные встречи с представителями США, посвященные вопросам разрешения конфликта вокруг Украины.
