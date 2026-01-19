В Челнах озвучили планы по капремонту на 2026 год

В частности, речь идет о школах, молодежном центре, здании мэрии и Концертном зале

Фото: Инна Серова

В Набережных Челнах по республиканским программам планируют капитально отремонтировать больше 20 объектов. В частности, речь идет о школах, молодежном центре, здании мэрии и Концертном зале. С докладом на аппаратном совещании выступил замглавы исполкома по строительству Мансур Фаттахов.



По его словам, в рамках федеральных и республиканских программ капремонт пройдет в детской музыкальной школе №2, молодежном центре «Заман», Концертном зале им. Сары Садыковой, здании мэрии (починят фасад, — прим. ред.), школах №45, 55, 58 и лицее №78 им. Пушкина, пищеблоках школ №4, 13, 22, 37, лицее-интернате №79 и гимназии №61, общежитии Набережночелнинского политехнического колледжа (2-й этап), спортшколе «Заря», крытом катке спортшколы «Челны», горбольнице №2, детсаду №10 «Маленький принц», инфекционной больнице, доме-интернате для престарелых и инвалидов и центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства «Перекресток», а также в здании Камского строительного колледжа им. Батенчука, пунктах раздачи детского молочного питания Камского медицинского центра и детских городских поликлиник №2, 4, 5, 6, республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы, Центральном и Тукаевском филиалах МФЦ.

Еще в городе отремонтируют кровлю 55-й и 89-й пожарно-спасательных частей 15-го пожарно-спасательного отряда ФПС, блок Б центра временного содержания иностранных граждан МВД, помещения военкомата Центрального и Автозаводского районов, Тукаевский районный отдел филиала Россельхозцентра по РТ и городскую баню №2.

Фаттахов подчеркнул, что в 2025-м на строительство и капремонт направили больше 7 млрд рублей, но бюджет на капремонт в 2026 году он не озвучил.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах утвердили трехлетний план капремонта домов на 4,8 млрд рублей.

Никита Егоров