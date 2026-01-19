Россияне в среднем начинают самостоятельную жизнь в 21 год

Этот показатель остается устойчивым и практически не меняется от поколения к поколению

Фото: Мария Зверева

Средний возраст, в котором россияне начинают самостоятельную жизнь, составляет 21 год и остается устойчивым показателем, практически не меняющимся от поколения к поколению. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ.

Аналитики отмечают, что в развитых странах молодежь в последние годы все позже становится самостоятельной, при этом многие продолжают жить с родителями даже в возрасте 35–40 лет.

В обзоре подчеркивается, что по этим меркам самостоятельная жизнь в России начинается рано: в среднем россияне, как мужчины, так и женщины, переходят к самостоятельному проживанию в 21 год.

Согласно данным исследования, совместное проживание с родителями в зрелом возрасте, в том числе в 30–40 лет, становится серьезным социальным препятствием, особенно для мужчин.

Опрос проводился 24 декабря 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ариана Ранцева