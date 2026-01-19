В России одобрили упрощение использования биометрии для прохода в здания

Применение биометрических решений расширят, чтобы обеспечить безопасный доступ в разные объекты

Фото: Динар Фатыхов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на упрощение использования биометрических технологий для прохода в здания, в том числе в госучреждения, корпорации и образовательные организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что применение биометрических решений расширят, чтобы обеспечить безопасный доступ в разные объекты. Причем россияне все также смогут выбрать способ прохода — с использованием биометрии или при помощи традиционных средств (пропуск, карта или удостоверение личности).

В аппарате добавили, что такие системы уже используют во многих госорганах и компаниях, но для некоторых организаций, например, относящихся к критической инфраструктуре, при каждом проходе сотрудника требуется прямое обращение к Единой биометрической системе (ЕБС). Принятие нового законопроекта упростит этот порядок.

Никита Егоров