Юшко Сергей Владимирович

Общая информация

Родился в г. Молодечно Минской области.

Окончил факультет двигателестроения по специальности «двигатели летательных аппаратов» (1994 г.), аспирантуру Казанского государственного технологического университета (1997 г.), (2001 г.),

Образование:



1994 г. — Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева, специальность «двигатели летательных аппаратов».

1997 г. — аспирантура Казанского государственного технологического университета

2001 г. -докторантура Казанского государственного технологического университета

2009 г. — Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, обучение по программе «Мастер делового администрирования MBA» — «Инновационный технологический менеджмент».



2017 г. — повышение квалификации в ФГБОУ ВО «КНИТУ» по программе «Защита государственной тайны и информации в органах государственной власти, организациях, учреждениях, предприятиях».

Трудовая деятельность:

1997 г. – старший преподаватель кафедры автоматики и информационных технологий Казанского государственного технологического университета

1997 – 2001 гг. – доцент кафедры автоматики и информационных технологий Казанского государственного технологического университета

2001 – 2004 гг. – заведующий кафедрой инженерной и компьютерной графики, доцент Казанского государственного технологического университета

2004 – по н.в. – заведующий кафедрой инженерной и компьютерной графики, автоматизированного проектирования, профессор Казанского государственного технологического университета

2005 – 2017 гг. – декан факультета «Информационных технологий» Казанского государственного технологического университета

2001 – 2006 гг. – от инженера до ведущего научного сотрудника ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии»

2004 – 2006 гг. – директор по инновациям ОАО «Инновационно-производственный Технопарк «Идея»

2006 — 2017 гг. – генеральный директор ЗАО «Инновационно-производственный Технопарк «Идея»

2010 — 2012 гг. – генеральный директор ООО «Центр Трансфера Технологий»

2017 — по н.в. – и.о. ректора ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

В 2001 году был избран в Совет молодых ученых и специалистов Республики Татарстан.



В 2003 году был избран Председателем Совета молодых ученых и специалистов РТ.

В 2010 году Член-корреспондент Академии Наук Республики Татарстан по отделению химии и химической технологии.

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