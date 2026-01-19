За 2025 год в Татарстане закрыли девять «Светофоров» из-за наличия грызунов

В помещениях обнаружены как свежие следы жизнедеятельности грызунов, так и живые особи

Фото: Артем Дергунов

За 2025 год в Татарстане в ходе планового выборочного лабораторного контроля специалисты управления Роспотребнадзора по РТ проверили деятельность 101 организации, занимающейся производством и реализацией пищевой продукции. Об этом сообщила на итоговой коллегии руководитель ведомства Марина Патяшина.

Так, из‑за несоблюдения требований по дератизации приостановлена работа 9 магазинов сети «Светофор» и 2 магазинов «Пятерочка». В помещениях обнаружены как свежие следы жизнедеятельности грызунов, так и живые особи.

— В этой связи обращаю внимание руководителей крупных продовольственных торговых сетей, которые тоже сегодня приглашены на нашу коллегию, на необходимость принятия срочных мер по борьбе с грызунами, в том числе проведение обработок только силами организаций, имеющих лицензию. Со своей стороны управление готово провести работу, — заявила Марина Патяшина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Почти в половине проверенных предприятий обнаружена продукция, не соответствующая установленным требованиям. С реализации снято 380 килограммов некачественных товаров. В качестве меры реагирования приостановлена деятельность 4 объектов общественного питания. Особо отмечено масштабное применение обеспечительной меры — временного приостановления работы пищевых объектов. Всего такая мера затронула 72 предприятия, что существенно превышает показатель 2024 года (тогда было приостановлено 19 объектов).

На этой же коллегии стало известно, что каждая пятая проба продуктов в магазинах Татарстана не прошла проверку в 2025 году. Так, был проведен мониторинг продукции сразу с магазинных полок: отобрали 490 проб из 14 групп товаров. В результате более 24,5 тысячи исследований выяснилось, что 22% проб не соответствуют гигиеническим нормативам, причем 70% нарушений связаны с безопасностью продукции.

Наталья Жирнова