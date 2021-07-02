МЧС РТ: в татарстанском селе произошел хлопок газового баллона

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Муслюмовском районе РТ в селе Старые Карамалы по адресу: улица Кооперативная, 117 произошел хлопок газового баллона объемом 50 литров без последующего горения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В двухквартирном частном жилом доме обрушилась кровля. Также зафиксировано частичное повреждение стен и оконных проемов. Пострадал мужчина 1973 года рождения — его госпитализировали. Причина происшествия устанавливается.

