Кабинет министров РТ
Общая информация
Кабинет министров РТ - высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти власти Республики Татарстан.
Кабинет Министров Республики Татарстан ответствен перед Президентом РТ, по отдельным вопросам отчитывается о своей работе перед Государственным Советов РТ.
Кабинет Министров Республики Татарстан объединяет и направляет работу министерств, государственных комитетов Республики Татарстан и других подведомственных ему органов исполнительной власти Республики Татарстан, контролирует их деятельность.
Руководитель - Песошин Алексей Валерьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 264-77-01
- Email: prav@tatar.ru
- Сайт: www.prav.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 22.09.2017