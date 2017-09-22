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Кабинет министров РТ

Общая информация

Кабинет министров РТ - высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти власти Республики Татарстан.

Кабинет Министров Республики Татарстан ответствен перед Президентом РТ, по отдельным вопросам отчитывается о своей работе перед Государственным Советов РТ.

Кабинет Министров Республики Татарстан объединяет и направляет работу министерств, государственных комитетов Республики Татарстан и других подведомственных ему органов исполнительной власти Республики Татарстан, контролирует их деятельность.

Руководитель - Песошин Алексей Валерьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
  • Телефон: (843) 264-77-01
  • Email: prav@tatar.ru
  • Сайт: www.prav.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 22.09.2017

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