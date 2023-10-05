В Казани создали оргкомитет по подготовке к форуму «Аддитивные технологии — новая реальность»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кабмин Татарстана сформировал организационный комитет по подготовке и проведению пятого Всероссийского лидер-форума «Аддитивные технологии — новая реальность». Его возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин.

Форум пройдет в Казани 20-21 ноября 2023 года. Оргкомитет образован в целях развития отрасли аддитивных технологий, а также популяризации внедрения новых производственных технологий в различных отраслях промышленности.

Заместителями Алексея Песошина в организационном комитете назначены министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко и помощник раиса республики Альберт Гильмутдинов. Всего в состав оргкомитета включили 19 человек, в том числе ректоров местных вузов, главы ведомств и президент Академии наук региона Рифкат Минниханов.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Напомним, в сентябре 2021 года правительство России опубликовало расширенный список специальностей и профессий, которые наиболее востребованы для экономики страны. В него вошли в том числе и аддитивные технологии.



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Татьяна Демина