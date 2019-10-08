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Шлейф краха ТФБ: банкроты в Татарстане задолжали кредиторам 82 миллиарда

07:00, 08.10.2019 3

Правительству республики назвали сумму непогашенных реестровых требований кредиторов татарстанских компаний-банкротов, утонувших вместе с «Татфондбанком»

Шлейф краха ТФБ: банкроты в Татарстане задолжали кредиторам 82 миллиарда Фото: Олег Тихонов

Татарстан оказался на 6-м месте в рейтинге российских регионов с наибольшим числом компаний-банкротов, «пропустив» вперед Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Свердловскую и Новосибирскую области, и оказался абсолютным лидером в ПФО. С начала года арбитражными судами введено конкурсное производство в 278 татарстанских компаниях, следует из статического отчета на портале ЕФРСБ (Единого федерального реестра сведений о банкротстве). Между тем в республике действительно обеспокоены этой тенденцией, так как в прошлом году остались непогашенными реестровые требования кредиторов на 82 млрд рублей, подсчитали аналитики ЦЭСИ в отчете, подготовленном для правительства Татарстана. Юристы видят выход в привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц предприятий, но чем больше долг, тем меньше шансов его вернуть, констатируют они. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татарстан в одной группе с Уралом и Сибирью

ЕФРСБ опубликовал на своем портале статические данные о динамике банкротств предприятий во всех 85 субъектах РФ, включая даже регионы Крайнего Севера. По его данным, с начала этого года арбитражные суды признали банкротами 9 127 российских компаний, и больше половины несостоятельных сосредоточены в первой десятке экономически развитых регионов. Абсолютным чемпионом и с большим отрывом от остальных является, конечно, Москва. Здесь поданы заявления о введении конкурсного производства в отношении 1 903 компаний. Втрое меньше в Санкт-Петербурге (572) и Московской области (540).

Татарстан оказался в одной группе с уральскими и сибирскими регионами, которые схожи по темпам экономического развития и численности крупных промышленных предприятий. В Свердловской области допущено 313 случаев безвозвратного банкротства, в Новосибирской — 282, а в Татарстане — 278. По этому показателю республика оказалась на шестой позиции. Замыкают первую десятку южные регионы — Краснодарский край (243) и Ростовская область (219), Башкортостан (204) и Самарская область (194).

Количество сообщений арбитражных управляющих в Федресурсе о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства по региону должника

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13117

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г. Москва

1641

2058

2532

2632

1903

1928

г. Санкт-Петербург

647

728

731

779

572

539

Московская область

538

622

682

697

540

522

Свердловская область

379

486

447

464

313

341

Новосибирская область

308

331

328

365

282

262

Республика Татарстан

318

327

466

431

278

303

Краснодарский край

372

357

355

329

243

229

Ростовская область

331

283

330

238

219

172

Республика Башкортостан

261

283

341

246

204

167

Самарская область

339

264

332

292

194

219

Челябинская область

300

283

241

266

175

205

Волгоградская область

319

309

279

241

162

173

Нижегородская область

288

244

318

262

161

192

Пермский край

232

223

233

289

158

230

Хабаровский край

196

167

177

204

156

159

Иркутская область

191

221

220

224

141

173

Саратовская область

216

187

208

155

131

113

Вологодская область

254

244

291

208

129

153

Кемеровская область

322

305

248

169

125

122

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

116

120

150

143

123

111

Красноярский край

155

164

172

171

120

122

Алтайский край

196

190

139

164

118

132

Омская область

220

207

160

113

117

79

Тюменская область

113

128

144

152

106

118

Оренбургская область

200

156

179

137

104

101

Воронежская область

117

149

127

140

103

111

Ставропольский край

157

132

139

137

83

102

Ульяновская область

84

62

73

76

77

47

Приморский край

108

89

93

99

76

66

Тверская область

227

153

134

116

76

79

Ярославская область

96

120

108

98

73

69

Республика Коми

95

81

87

86

72

66

Калининградская область

143

112

120

145

70

110

Владимирская область

116

95

93

79

69

61

Удмуртская Республика

116

93

86

98

67

76

Пензенская область

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61

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61

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79

69

52

51

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47

78

Республика Карелия

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80

83

45

59

Республика Крым

58

32

25

42

45

34

Мурманская область

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67

72

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41

53

Ленинградская область

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46

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74

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Смоленская область

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Липецкая область

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Республика Калмыкия

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Республика Ингушетия

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6

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5

9

Республика Тыва

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11

15

5

4

5

Чеченская Республика

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5

6

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2

2

2

Ненецкий автономный округ

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1

2

5

1

5

Сначала было выкошено 466 компаний, а потом — еще 433: жизнь после краха ТФБ

По словам специалистов, Татарстан поднялся на шестое место во многом из-за крушения «Татфондбанка», который, как известно, кредитовал большую часть компаний республики. Как следует из отчета ЕФРСБ, пик банкротств пришелся на 2017 год, когда было выкошено сразу 466 татарстанских компаний. Тогда кривая несостоятельности ЕФРСБ подпрыгнула вверх на 150%. До этого уровень банкротств держался на отметке около 300 предприятий в год. Банкротство системообразующего татарстанского банка имело долгий и стойкий эффект: по итогам 2018 года было ликвидировано еще 433 предприятий, следует из отчета ЕФРСБ. Иначе говоря, бизнес потерял почти тысячу субъектов предпринимательства в разных отраслях экономики. Сравнивая со свежими цифрами, можно сказать, что агония стала медленно затихать. Впервые за 2 года количество начатых банкротств снизилось на 8,25%, что в русле общероссийской тенденции.

Вообще, кривая несостоятельности в каждом субъекте различна. ЕФРСБ привел детальную картину банкротств в каждом отдельно взятом регионе начиная с 2015 года. Тут важно иметь в виду, что она основана исключительно на судебных решениях о введении банкротства, а не по результатам окончания процедуры конкурсного производства, пояснили «Реальному времени» авторы исследования. По этой причине в отчете отсутствует информация об объеме реестровых требований кредиторов в каждом регионе. Без этого трудно объективно оценить масштаб потерь кредиторов в каждом регионе, а само количество ликвидированных предприятий не отражает реальное положение в экономике региона.

Опираясь на статистику судебных решений, ЕФРСБ пришло к выводу, что по стране идет снижение на 5,7% числа компаний, в отношении которых вводится конкурсное производство. Правда, есть «аномальные» точки — Санкт-Петербург и Московская область, где идет рост банкротств на 6,1% до 572 дел и на 3,4% до 540 дел соответственно. Чаще всего заявителями в делах о банкротстве компаний выступают конкурсные кредиторы, которые инициировали 78,1% дел. При этом активность ФНС России как заявителя снизилась с 14,5% до 12,4%, говорится в статическом бюллетене ЕФРСБ.

Активность ФНС России как заявителя снизилась с 14,5% до 12,4%. Фото pravdaurfo.ru

Непогашенные долги кредиторам — 82 млрд рублей

Между тем в правительстве Татарстана самостоятельно ведут мониторинг банкротств татарстанских предприятий, изучая последствия краха «Татфондбанка» для бизнеса. По данным информированных источников «Реального времени», недавно эксперты ЦЭСИ (Центра экономических и социальных исследований при Кабмине РТ, — прим. ред.) направили отчет властям республики. В документе указано, что по итогам завершенных в 2018 году процедур банкротства остались непогашенными реестровые требования кредиторов на 82 млрд рублей. Учитывая, что срок конкурсного производства длится 12 месяцев и больше, то речь, скорее всего, идет о долгах 466 ликвидированных в 2017 году компаний.

По данным авторов отчета, больше всего невозвращенных долгов кредиторам из числа российских банков и компаний-поставщиков осталось в сельском хозяйстве и в торговле, а меньше всего — в промышленности:

— Когда предприятие подходит к банкротству, выясняется, что его активы выведены, и платить кредиторам нечем. Поэтому эксперты ЦЭСИ предлагают усилить контроль налоговых органов, — говорит собеседник «Реального времени».

Конкурсной массы имущества обанкротившихся компаний не хватает для удовлетворения требований кредиторов. По статистике ЕФРСБ за 2018 год, удовлетворяется только 5,2% требований, а у 37% должников нет никакого имущества.

Впрочем, руководитель проектов Московской коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры» Андрей Набережный считает, что Татарстан занимает шестое место рядом с экономически развитыми регионами, потому что ротация через банкротство на рынке неизбежна — это своего рода самоочищение.

«Реальное время» запросило в «Гильдии арбитражных управляющих РТ» комментарии о динамике конкурсного производства, но адекватного ответа не получило. Мужчина-представитель некоммерческого партнерства ГАУ РТ, взявший трубку по официальному номеру, указанному на сайте, решил дико подшутить в день рождения президента РФ и представился как Владимир Владимирович Путин.

С гендиректоров возьмут «по субсидиарке»

— Если раньше вернуть деньги после завершения конкурсного производства или прекращения в связи с отсутствием средств было невозможно, то теперь в практику кредиторов входят иски о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, — отметил начальник юридического отдела фирмы «Татюринформ» Павел Тубальцев. — Институт субсидиарной ответственности был введен два года назад. Сейчас уже выработаны подходы, вышли все разъяснения ВС РФ и кассационного суда Поволжского округа, как эти нормы применять. Сейчас в Татарстане есть масса случаев, когда субсидиарная ответственность была применена и к участникам, и к гендиректору, и к членам совета директоров.

Поясним, что привлечение к субсидиарной ответственности — это судебный акт, в котором закреплена финансовая ответственность контролирующего лица, о возмещении кредитору разницы между реализованным имуществом должника и реестровым требованием. «Если есть непогашенный реестр, он должен платить из своего кармана, — уточнил Павел Тубальцев. — Этот долг нельзя списать. Если, скажем, гендиректор проведет собственное банкротство, то списать долг по «субсидиарке» по долгам предприятия он не сможет. Он остается на нем пожизненно. Это создает ему массу неудобств».

— 82 миллиарда — это колоссальная сумма, и то, что банкротства работают как газовая печь, не радует. Крупные руководители зачастую уходят от ответственности, потому что у них есть возможность оплачивать дорогих юристов. Но в республике есть случаи с правами требования на миллиарды в отношении контролирующих лиц. Но чем больше сумма долга, тем меньше надежд, что она получит реальное исполнение. Наши банковские взрывы еще не закончились, но они могут стать примером привлечения к субсидиарной ответственности крупных миллиардных дел в отношении первых лиц. Но, как говорил великий Карл Маркс, право не может бежать впереди экономики, — отметил Тубальцев.

Тем не менее, по словам юриста, вряд ли данный механизм влияет на общую динамику дел о банкротстве: «Если предприятие платить не может, то оно не может платить вне зависимости ни от чего. Но это привело к тому, что контролирующие лица стали заинтересованы в том, чтобы процедуру не вводить, опасаясь субсидиарной ответственности». Раньше руководители предприятий относились к этому как к маловероятному развитию событий, пояснил собеседник издания, теперь же «субсидиарка» стала повседневной практикой.

Луиза Игнатьева
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:32
    Не завидую я бывшим клиентам обанкротившихся банков...
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  • Анонимно 09:49
    В общем, эти 82 миллиарда долгов так и останутся. Никто их не оплатит
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  • Анонимно 10:18
    Мне кажется что субсидиарный акт все равно ничего не даст. Никто платить не хочет
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