Шлейф краха ТФБ: банкроты в Татарстане задолжали кредиторам 82 миллиарда
Правительству республики назвали сумму непогашенных реестровых требований кредиторов татарстанских компаний-банкротов, утонувших вместе с «Татфондбанком»
Татарстан оказался на 6-м месте в рейтинге российских регионов с наибольшим числом компаний-банкротов, «пропустив» вперед Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Свердловскую и Новосибирскую области, и оказался абсолютным лидером в ПФО. С начала года арбитражными судами введено конкурсное производство в 278 татарстанских компаниях, следует из статического отчета на портале ЕФРСБ (Единого федерального реестра сведений о банкротстве). Между тем в республике действительно обеспокоены этой тенденцией, так как в прошлом году остались непогашенными реестровые требования кредиторов на 82 млрд рублей, подсчитали аналитики ЦЭСИ в отчете, подготовленном для правительства Татарстана. Юристы видят выход в привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц предприятий, но чем больше долг, тем меньше шансов его вернуть, констатируют они. Подробнее — в материале «Реального времени».
Татарстан в одной группе с Уралом и Сибирью
ЕФРСБ опубликовал на своем портале статические данные о динамике банкротств предприятий во всех 85 субъектах РФ, включая даже регионы Крайнего Севера. По его данным, с начала этого года арбитражные суды признали банкротами 9 127 российских компаний, и больше половины несостоятельных сосредоточены в первой десятке экономически развитых регионов. Абсолютным чемпионом и с большим отрывом от остальных является, конечно, Москва. Здесь поданы заявления о введении конкурсного производства в отношении 1 903 компаний. Втрое меньше в Санкт-Петербурге (572) и Московской области (540).
Татарстан оказался в одной группе с уральскими и сибирскими регионами, которые схожи по темпам экономического развития и численности крупных промышленных предприятий. В Свердловской области допущено 313 случаев безвозвратного банкротства, в Новосибирской — 282, а в Татарстане — 278. По этому показателю республика оказалась на шестой позиции. Замыкают первую десятку южные регионы — Краснодарский край (243) и Ростовская область (219), Башкортостан (204) и Самарская область (194).
|
Регион
|
2015
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2016
|
2017
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2018
|
янв.-сен. 2019
|
янв.-сен. 2018
|
Всего в России
|
13044
|
12549
|
13541
|
13117
|
9127
|
9680
|
г. Москва
|
1641
|
2058
|
2532
|
2632
|
1903
|
1928
|
г. Санкт-Петербург
|
647
|
728
|
731
|
779
|
572
|
539
|
Московская область
|
538
|
622
|
682
|
697
|
540
|
522
|
Свердловская область
|
379
|
486
|
447
|
464
|
313
|
341
|
Новосибирская область
|
308
|
331
|
328
|
365
|
282
|
262
|
Республика Татарстан
|
318
|
327
|
466
|
431
|
278
|
303
|
Краснодарский край
|
372
|
357
|
355
|
329
|
243
|
229
|
Ростовская область
|
331
|
283
|
330
|
238
|
219
|
172
|
Республика Башкортостан
|
261
|
283
|
341
|
246
|
204
|
167
|
Самарская область
|
339
|
264
|
332
|
292
|
194
|
219
|
Челябинская область
|
300
|
283
|
241
|
266
|
175
|
205
|
Волгоградская область
|
319
|
309
|
279
|
241
|
162
|
173
|
Нижегородская область
|
288
|
244
|
318
|
262
|
161
|
192
|
Пермский край
|
232
|
223
|
233
|
289
|
158
|
230
|
Хабаровский край
|
196
|
167
|
177
|
204
|
156
|
159
|
Иркутская область
|
191
|
221
|
220
|
224
|
141
|
173
|
Саратовская область
|
216
|
187
|
208
|
155
|
131
|
113
|
Вологодская область
|
254
|
244
|
291
|
208
|
129
|
153
|
Кемеровская область
|
322
|
305
|
248
|
169
|
125
|
122
|
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|
116
|
120
|
150
|
143
|
123
|
111
|
Красноярский край
|
155
|
164
|
172
|
171
|
120
|
122
|
Алтайский край
|
196
|
190
|
139
|
164
|
118
|
132
|
Омская область
|
220
|
207
|
160
|
113
|
117
|
79
|
Тюменская область
|
113
|
128
|
144
|
152
|
106
|
118
|
Оренбургская область
|
200
|
156
|
179
|
137
|
104
|
101
|
Воронежская область
|
117
|
149
|
127
|
140
|
103
|
111
|
Ставропольский край
|
157
|
132
|
139
|
137
|
83
|
102
|
Ульяновская область
|
84
|
62
|
73
|
76
|
77
|
47
|
Приморский край
|
108
|
89
|
93
|
99
|
76
|
66
|
Тверская область
|
227
|
153
|
134
|
116
|
76
|
79
|
Ярославская область
|
96
|
120
|
108
|
98
|
73
|
69
|
Республика Коми
|
95
|
81
|
87
|
86
|
72
|
66
|
Калининградская область
|
143
|
112
|
120
|
145
|
70
|
110
|
Владимирская область
|
116
|
95
|
93
|
79
|
69
|
61
|
Удмуртская Республика
|
116
|
93
|
86
|
98
|
67
|
76
|
Пензенская область
|
99
|
61
|
80
|
75
|
61
|
59
|
Амурская область
|
130
|
102
|
110
|
119
|
57
|
96
|
Новгородская область
|
57
|
60
|
65
|
59
|
54
|
49
|
Томская область
|
151
|
101
|
110
|
92
|
54
|
76
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
57
|
50
|
66
|
78
|
53
|
47
|
Ивановская область
|
130
|
93
|
114
|
118
|
52
|
96
|
Республика Мордовия
|
67
|
60
|
79
|
69
|
52
|
51
|
Рязанская область
|
75
|
73
|
97
|
64
|
52
|
52
|
Тамбовская область
|
128
|
64
|
92
|
75
|
51
|
55
|
Брянская область
|
60
|
59
|
65
|
48
|
49
|
36
|
Кировская область
|
84
|
83
|
92
|
106
|
49
|
86
|
Чувашская Республика - Чувашия
|
110
|
77
|
77
|
91
|
49
|
60
|
Белгородская область
|
80
|
71
|
79
|
73
|
48
|
51
|
Республика Саха (Якутия)
|
83
|
45
|
57
|
82
|
48
|
62
|
Тульская область
|
99
|
87
|
96
|
111
|
47
|
78
|
Республика Карелия
|
79
|
85
|
80
|
83
|
45
|
59
|
Республика Крым
|
58
|
32
|
25
|
42
|
45
|
34
|
Мурманская область
|
87
|
67
|
72
|
78
|
41
|
53
|
Ленинградская область
|
151
|
121
|
105
|
68
|
40
|
46
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
46
|
52
|
66
|
75
|
40
|
63
|
Калужская область
|
90
|
79
|
70
|
74
|
39
|
56
|
Смоленская область
|
172
|
84
|
87
|
69
|
39
|
56
|
Архангельская область
|
88
|
79
|
90
|
72
|
38
|
62
|
Астраханская область
|
94
|
55
|
78
|
66
|
36
|
49
|
Псковская область
|
77
|
44
|
31
|
45
|
35
|
33
|
Забайкальский край
|
100
|
51
|
58
|
77
|
34
|
56
|
Республика Дагестан
|
63
|
37
|
49
|
43
|
34
|
33
|
Липецкая область
|
53
|
55
|
61
|
57
|
33
|
45
|
Курская область
|
49
|
77
|
54
|
54
|
29
|
36
|
Республика Бурятия
|
99
|
49
|
55
|
60
|
26
|
49
|
Республика Хакасия
|
40
|
39
|
29
|
40
|
26
|
34
|
Костромская область
|
41
|
35
|
30
|
51
|
24
|
38
|
Сахалинская область
|
99
|
57
|
58
|
53
|
22
|
40
|
Орловская область
|
36
|
51
|
48
|
35
|
21
|
25
|
Республика Северная Осетия - Алания
|
39
|
23
|
14
|
12
|
21
|
7
|
Камчатский край
|
39
|
45
|
60
|
56
|
20
|
43
|
Курганская область
|
51
|
40
|
52
|
64
|
19
|
54
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
40
|
29
|
23
|
22
|
17
|
18
|
Магаданская область
|
19
|
9
|
13
|
3
|
13
|
1
|
Республика Адыгея
|
54
|
26
|
45
|
19
|
13
|
15
|
Республика Марий Эл
|
46
|
58
|
59
|
20
|
13
|
16
|
г. Севастополь
|
6
|
8
|
9
|
15
|
12
|
9
|
Республика Калмыкия
|
21
|
25
|
10
|
8
|
8
|
7
|
Республика Алтай
|
37
|
28
|
15
|
18
|
7
|
9
|
Еврейская автономная область
|
13
|
16
|
23
|
8
|
6
|
6
|
Республика Ингушетия
|
10
|
14
|
6
|
9
|
5
|
9
|
Республика Тыва
|
15
|
11
|
15
|
5
|
4
|
5
|
Чеченская Республика
|
5
|
5
|
6
|
3
|
3
|
0
|
Чукотский автономный округ
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
Ненецкий автономный округ
|
3
|
1
|
2
|
5
|
1
|
5
Сначала было выкошено 466 компаний, а потом — еще 433: жизнь после краха ТФБ
По словам специалистов, Татарстан поднялся на шестое место во многом из-за крушения «Татфондбанка», который, как известно, кредитовал большую часть компаний республики. Как следует из отчета ЕФРСБ, пик банкротств пришелся на 2017 год, когда было выкошено сразу 466 татарстанских компаний. Тогда кривая несостоятельности ЕФРСБ подпрыгнула вверх на 150%. До этого уровень банкротств держался на отметке около 300 предприятий в год. Банкротство системообразующего татарстанского банка имело долгий и стойкий эффект: по итогам 2018 года было ликвидировано еще 433 предприятий, следует из отчета ЕФРСБ. Иначе говоря, бизнес потерял почти тысячу субъектов предпринимательства в разных отраслях экономики. Сравнивая со свежими цифрами, можно сказать, что агония стала медленно затихать. Впервые за 2 года количество начатых банкротств снизилось на 8,25%, что в русле общероссийской тенденции.
Вообще, кривая несостоятельности в каждом субъекте различна. ЕФРСБ привел детальную картину банкротств в каждом отдельно взятом регионе начиная с 2015 года. Тут важно иметь в виду, что она основана исключительно на судебных решениях о введении банкротства, а не по результатам окончания процедуры конкурсного производства, пояснили «Реальному времени» авторы исследования. По этой причине в отчете отсутствует информация об объеме реестровых требований кредиторов в каждом регионе. Без этого трудно объективно оценить масштаб потерь кредиторов в каждом регионе, а само количество ликвидированных предприятий не отражает реальное положение в экономике региона.
Опираясь на статистику судебных решений, ЕФРСБ пришло к выводу, что по стране идет снижение на 5,7% числа компаний, в отношении которых вводится конкурсное производство. Правда, есть «аномальные» точки — Санкт-Петербург и Московская область, где идет рост банкротств на 6,1% до 572 дел и на 3,4% до 540 дел соответственно. Чаще всего заявителями в делах о банкротстве компаний выступают конкурсные кредиторы, которые инициировали 78,1% дел. При этом активность ФНС России как заявителя снизилась с 14,5% до 12,4%, говорится в статическом бюллетене ЕФРСБ.
Непогашенные долги кредиторам — 82 млрд рублей
Между тем в правительстве Татарстана самостоятельно ведут мониторинг банкротств татарстанских предприятий, изучая последствия краха «Татфондбанка» для бизнеса. По данным информированных источников «Реального времени», недавно эксперты ЦЭСИ (Центра экономических и социальных исследований при Кабмине РТ, — прим. ред.) направили отчет властям республики. В документе указано, что по итогам завершенных в 2018 году процедур банкротства остались непогашенными реестровые требования кредиторов на 82 млрд рублей. Учитывая, что срок конкурсного производства длится 12 месяцев и больше, то речь, скорее всего, идет о долгах 466 ликвидированных в 2017 году компаний.
По данным авторов отчета, больше всего невозвращенных долгов кредиторам из числа российских банков и компаний-поставщиков осталось в сельском хозяйстве и в торговле, а меньше всего — в промышленности:
— Когда предприятие подходит к банкротству, выясняется, что его активы выведены, и платить кредиторам нечем. Поэтому эксперты ЦЭСИ предлагают усилить контроль налоговых органов, — говорит собеседник «Реального времени».
Конкурсной массы имущества обанкротившихся компаний не хватает для удовлетворения требований кредиторов. По статистике ЕФРСБ за 2018 год, удовлетворяется только 5,2% требований, а у 37% должников нет никакого имущества.
«Реальное время» запросило в «Гильдии арбитражных управляющих РТ» комментарии о динамике конкурсного производства, но адекватного ответа не получило. Мужчина-представитель некоммерческого партнерства ГАУ РТ, взявший трубку по официальному номеру, указанному на сайте, решил дико подшутить в день рождения президента РФ и представился как Владимир Владимирович Путин.
С гендиректоров возьмут «по субсидиарке»
— Если раньше вернуть деньги после завершения конкурсного производства или прекращения в связи с отсутствием средств было невозможно, то теперь в практику кредиторов входят иски о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, — отметил начальник юридического отдела фирмы «Татюринформ» Павел Тубальцев. — Институт субсидиарной ответственности был введен два года назад. Сейчас уже выработаны подходы, вышли все разъяснения ВС РФ и кассационного суда Поволжского округа, как эти нормы применять. Сейчас в Татарстане есть масса случаев, когда субсидиарная ответственность была применена и к участникам, и к гендиректору, и к членам совета директоров.
Поясним, что привлечение к субсидиарной ответственности — это судебный акт, в котором закреплена финансовая ответственность контролирующего лица, о возмещении кредитору разницы между реализованным имуществом должника и реестровым требованием. «Если есть непогашенный реестр, он должен платить из своего кармана, — уточнил Павел Тубальцев. — Этот долг нельзя списать. Если, скажем, гендиректор проведет собственное банкротство, то списать долг по «субсидиарке» по долгам предприятия он не сможет. Он остается на нем пожизненно. Это создает ему массу неудобств».
Тем не менее, по словам юриста, вряд ли данный механизм влияет на общую динамику дел о банкротстве: «Если предприятие платить не может, то оно не может платить вне зависимости ни от чего. Но это привело к тому, что контролирующие лица стали заинтересованы в том, чтобы процедуру не вводить, опасаясь субсидиарной ответственности». Раньше руководители предприятий относились к этому как к маловероятному развитию событий, пояснил собеседник издания, теперь же «субсидиарка» стала повседневной практикой.
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