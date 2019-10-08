Шлейф краха ТФБ: банкроты в Татарстане задолжали кредиторам 82 миллиарда

Правительству республики назвали сумму непогашенных реестровых требований кредиторов татарстанских компаний-банкротов, утонувших вместе с «Татфондбанком»

Фото: Олег Тихонов

Татарстан оказался на 6-м месте в рейтинге российских регионов с наибольшим числом компаний-банкротов, «пропустив» вперед Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Свердловскую и Новосибирскую области, и оказался абсолютным лидером в ПФО. С начала года арбитражными судами введено конкурсное производство в 278 татарстанских компаниях, следует из статического отчета на портале ЕФРСБ (Единого федерального реестра сведений о банкротстве). Между тем в республике действительно обеспокоены этой тенденцией, так как в прошлом году остались непогашенными реестровые требования кредиторов на 82 млрд рублей, подсчитали аналитики ЦЭСИ в отчете, подготовленном для правительства Татарстана. Юристы видят выход в привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц предприятий, но чем больше долг, тем меньше шансов его вернуть, констатируют они. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татарстан в одной группе с Уралом и Сибирью

ЕФРСБ опубликовал на своем портале статические данные о динамике банкротств предприятий во всех 85 субъектах РФ, включая даже регионы Крайнего Севера. По его данным, с начала этого года арбитражные суды признали банкротами 9 127 российских компаний, и больше половины несостоятельных сосредоточены в первой десятке экономически развитых регионов. Абсолютным чемпионом и с большим отрывом от остальных является, конечно, Москва. Здесь поданы заявления о введении конкурсного производства в отношении 1 903 компаний. Втрое меньше в Санкт-Петербурге (572) и Московской области (540).

Татарстан оказался в одной группе с уральскими и сибирскими регионами, которые схожи по темпам экономического развития и численности крупных промышленных предприятий. В Свердловской области допущено 313 случаев безвозвратного банкротства, в Новосибирской — 282, а в Татарстане — 278. По этому показателю республика оказалась на шестой позиции. Замыкают первую десятку южные регионы — Краснодарский край (243) и Ростовская область (219), Башкортостан (204) и Самарская область (194).

Количество сообщений арбитражных управляющих в Федресурсе о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства по региону должника

Регион 2015 2016 2017 2018 янв.-сен. 2019 янв.-сен. 2018 Всего в России 13044 12549 13541 13117 9127 9680 г. Москва 1641 2058 2532 2632 1903 1928 г. Санкт-Петербург 647 728 731 779 572 539 Московская область 538 622 682 697 540 522 Свердловская область 379 486 447 464 313 341 Новосибирская область 308 331 328 365 282 262 Республика Татарстан 318 327 466 431 278 303 Краснодарский край 372 357 355 329 243 229 Ростовская область 331 283 330 238 219 172 Республика Башкортостан 261 283 341 246 204 167 Самарская область 339 264 332 292 194 219 Челябинская область 300 283 241 266 175 205 Волгоградская область 319 309 279 241 162 173 Нижегородская область 288 244 318 262 161 192 Пермский край 232 223 233 289 158 230 Хабаровский край 196 167 177 204 156 159 Иркутская область 191 221 220 224 141 173 Саратовская область 216 187 208 155 131 113 Вологодская область 254 244 291 208 129 153 Кемеровская область 322 305 248 169 125 122 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 116 120 150 143 123 111 Красноярский край 155 164 172 171 120 122 Алтайский край 196 190 139 164 118 132 Омская область 220 207 160 113 117 79 Тюменская область 113 128 144 152 106 118 Оренбургская область 200 156 179 137 104 101 Воронежская область 117 149 127 140 103 111 Ставропольский край 157 132 139 137 83 102 Ульяновская область 84 62 73 76 77 47 Приморский край 108 89 93 99 76 66 Тверская область 227 153 134 116 76 79 Ярославская область 96 120 108 98 73 69 Республика Коми 95 81 87 86 72 66 Калининградская область 143 112 120 145 70 110 Владимирская область 116 95 93 79 69 61 Удмуртская Республика 116 93 86 98 67 76 Пензенская область 99 61 80 75 61 59 Амурская область 130 102 110 119 57 96 Новгородская область 57 60 65 59 54 49 Томская область 151 101 110 92 54 76 Кабардино-Балкарская Республика 57 50 66 78 53 47 Ивановская область 130 93 114 118 52 96 Республика Мордовия 67 60 79 69 52 51 Рязанская область 75 73 97 64 52 52 Тамбовская область 128 64 92 75 51 55 Брянская область 60 59 65 48 49 36 Кировская область 84 83 92 106 49 86 Чувашская Республика - Чувашия 110 77 77 91 49 60 Белгородская область 80 71 79 73 48 51 Республика Саха (Якутия) 83 45 57 82 48 62 Тульская область 99 87 96 111 47 78 Республика Карелия 79 85 80 83 45 59 Республика Крым 58 32 25 42 45 34 Мурманская область 87 67 72 78 41 53 Ленинградская область 151 121 105 68 40 46 Ямало-Ненецкий автономный округ 46 52 66 75 40 63 Калужская область 90 79 70 74 39 56 Смоленская область 172 84 87 69 39 56 Архангельская область 88 79 90 72 38 62 Астраханская область 94 55 78 66 36 49 Псковская область 77 44 31 45 35 33 Забайкальский край 100 51 58 77 34 56 Республика Дагестан 63 37 49 43 34 33 Липецкая область 53 55 61 57 33 45 Курская область 49 77 54 54 29 36 Республика Бурятия 99 49 55 60 26 49 Республика Хакасия 40 39 29 40 26 34 Костромская область 41 35 30 51 24 38 Сахалинская область 99 57 58 53 22 40 Орловская область 36 51 48 35 21 25 Республика Северная Осетия - Алания 39 23 14 12 21 7 Камчатский край 39 45 60 56 20 43 Курганская область 51 40 52 64 19 54 Карачаево-Черкесская Республика 40 29 23 22 17 18 Магаданская область 19 9 13 3 13 1 Республика Адыгея 54 26 45 19 13 15 Республика Марий Эл 46 58 59 20 13 16 г. Севастополь 6 8 9 15 12 9 Республика Калмыкия 21 25 10 8 8 7 Республика Алтай 37 28 15 18 7 9 Еврейская автономная область 13 16 23 8 6 6 Республика Ингушетия 10 14 6 9 5 9 Республика Тыва 15 11 15 5 4 5 Чеченская Республика 5 5 6 3 3 0 Чукотский автономный округ 2 1 2 2 2 Ненецкий автономный округ 3 1 2 5 1 5

Сначала было выкошено 466 компаний, а потом — еще 433: жизнь после краха ТФБ

По словам специалистов, Татарстан поднялся на шестое место во многом из-за крушения «Татфондбанка», который, как известно, кредитовал большую часть компаний республики. Как следует из отчета ЕФРСБ, пик банкротств пришелся на 2017 год, когда было выкошено сразу 466 татарстанских компаний. Тогда кривая несостоятельности ЕФРСБ подпрыгнула вверх на 150%. До этого уровень банкротств держался на отметке около 300 предприятий в год. Банкротство системообразующего татарстанского банка имело долгий и стойкий эффект: по итогам 2018 года было ликвидировано еще 433 предприятий, следует из отчета ЕФРСБ. Иначе говоря, бизнес потерял почти тысячу субъектов предпринимательства в разных отраслях экономики. Сравнивая со свежими цифрами, можно сказать, что агония стала медленно затихать. Впервые за 2 года количество начатых банкротств снизилось на 8,25%, что в русле общероссийской тенденции.

Вообще, кривая несостоятельности в каждом субъекте различна. ЕФРСБ привел детальную картину банкротств в каждом отдельно взятом регионе начиная с 2015 года. Тут важно иметь в виду, что она основана исключительно на судебных решениях о введении банкротства, а не по результатам окончания процедуры конкурсного производства, пояснили «Реальному времени» авторы исследования. По этой причине в отчете отсутствует информация об объеме реестровых требований кредиторов в каждом регионе. Без этого трудно объективно оценить масштаб потерь кредиторов в каждом регионе, а само количество ликвидированных предприятий не отражает реальное положение в экономике региона.

Опираясь на статистику судебных решений, ЕФРСБ пришло к выводу, что по стране идет снижение на 5,7% числа компаний, в отношении которых вводится конкурсное производство. Правда, есть «аномальные» точки — Санкт-Петербург и Московская область, где идет рост банкротств на 6,1% до 572 дел и на 3,4% до 540 дел соответственно. Чаще всего заявителями в делах о банкротстве компаний выступают конкурсные кредиторы, которые инициировали 78,1% дел. При этом активность ФНС России как заявителя снизилась с 14,5% до 12,4%, говорится в статическом бюллетене ЕФРСБ.

Активность ФНС России как заявителя снизилась с 14,5% до 12,4%. Фото pravdaurfo.ru

Непогашенные долги кредиторам — 82 млрд рублей

Между тем в правительстве Татарстана самостоятельно ведут мониторинг банкротств татарстанских предприятий, изучая последствия краха «Татфондбанка» для бизнеса. По данным информированных источников «Реального времени», недавно эксперты ЦЭСИ (Центра экономических и социальных исследований при Кабмине РТ, — прим. ред.) направили отчет властям республики. В документе указано, что по итогам завершенных в 2018 году процедур банкротства остались непогашенными реестровые требования кредиторов на 82 млрд рублей. Учитывая, что срок конкурсного производства длится 12 месяцев и больше, то речь, скорее всего, идет о долгах 466 ликвидированных в 2017 году компаний.

По данным авторов отчета, больше всего невозвращенных долгов кредиторам из числа российских банков и компаний-поставщиков осталось в сельском хозяйстве и в торговле, а меньше всего — в промышленности:

— Когда предприятие подходит к банкротству, выясняется, что его активы выведены, и платить кредиторам нечем. Поэтому эксперты ЦЭСИ предлагают усилить контроль налоговых органов, — говорит собеседник «Реального времени».

Конкурсной массы имущества обанкротившихся компаний не хватает для удовлетворения требований кредиторов. По статистике ЕФРСБ за 2018 год, удовлетворяется только 5,2% требований, а у 37% должников нет никакого имущества.

Впрочем, руководитель проектов Московской коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры» Андрей Набережный считает, что Татарстан занимает шестое место рядом с экономически развитыми регионами, потому что ротация через банкротство на рынке неизбежна — это своего рода самоочищение.

«Реальное время» запросило в «Гильдии арбитражных управляющих РТ» комментарии о динамике конкурсного производства, но адекватного ответа не получило. Мужчина-представитель некоммерческого партнерства ГАУ РТ, взявший трубку по официальному номеру, указанному на сайте, решил дико подшутить в день рождения президента РФ и представился как Владимир Владимирович Путин.



С гендиректоров возьмут «по субсидиарке»

— Если раньше вернуть деньги после завершения конкурсного производства или прекращения в связи с отсутствием средств было невозможно, то теперь в практику кредиторов входят иски о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, — отметил начальник юридического отдела фирмы «Татюринформ» Павел Тубальцев. — Институт субсидиарной ответственности был введен два года назад. Сейчас уже выработаны подходы, вышли все разъяснения ВС РФ и кассационного суда Поволжского округа, как эти нормы применять. Сейчас в Татарстане есть масса случаев, когда субсидиарная ответственность была применена и к участникам, и к гендиректору, и к членам совета директоров.

Поясним, что привлечение к субсидиарной ответственности — это судебный акт, в котором закреплена финансовая ответственность контролирующего лица, о возмещении кредитору разницы между реализованным имуществом должника и реестровым требованием. «Если есть непогашенный реестр, он должен платить из своего кармана, — уточнил Павел Тубальцев. — Этот долг нельзя списать. Если, скажем, гендиректор проведет собственное банкротство, то списать долг по «субсидиарке» по долгам предприятия он не сможет. Он остается на нем пожизненно. Это создает ему массу неудобств».



— 82 миллиарда — это колоссальная сумма, и то, что банкротства работают как газовая печь, не радует. Крупные руководители зачастую уходят от ответственности, потому что у них есть возможность оплачивать дорогих юристов. Но в республике есть случаи с правами требования на миллиарды в отношении контролирующих лиц. Но чем больше сумма долга, тем меньше надежд, что она получит реальное исполнение. Наши банковские взрывы еще не закончились, но они могут стать примером привлечения к субсидиарной ответственности крупных миллиардных дел в отношении первых лиц. Но, как говорил великий Карл Маркс, право не может бежать впереди экономики, — отметил Тубальцев.

Тем не менее, по словам юриста, вряд ли данный механизм влияет на общую динамику дел о банкротстве: «Если предприятие платить не может, то оно не может платить вне зависимости ни от чего. Но это привело к тому, что контролирующие лица стали заинтересованы в том, чтобы процедуру не вводить, опасаясь субсидиарной ответственности». Раньше руководители предприятий относились к этому как к маловероятному развитию событий, пояснил собеседник издания, теперь же «субсидиарка» стала повседневной практикой.

