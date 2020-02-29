«Регулируемое горение мусора на заводе лучше стихийного горения на свалке»

Глава татарстанского Минэкологии Александр Шадриков ответил на вопросы журналистов и блогеров

Фото: Екатерина Аблаева

Накануне Министерство экологии и природных ресурсов РТ организовало экскурсию на судне на воздушной подушке по созданному недавно заказнику «Волжские просторы» для блогеров, журналистов и экоактивистов, у которых была возможность пообщаться с министром Александром Шадриковым напрямую. Последний рассказал об особо охраняемой природной зоне на Волге, утилизации отходов на мусоросжигательных заводах в Германии и экотуристическом маршруте с Центром изучения диких кошек, в который вложат до 200 миллионов рублей. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

По тонкому льду, как по воздуху

Полыньи не пугали бесстрашных рыбаков, которых на Волге было, как всегда, предостаточно. Судно на воздушной подушке тем временем мягко скользнуло со склона на лед. Настораживали довольно высокие ледяные торосы на горизонте. Но управлявший «подушкой» руководитель «Средволгаводхоза» Марсель Самигуллин, сбавив скорость, мягко их преодолел. Там, где пролегала накатанная автомобильная переправа, лед был потемневшим. Издалека казалось, что в этом месте Волга открыта, но зимняя речная шуба, несмотря на водяную пропитку, была все-таки прочна, и для нашего транспорта это не стало проблемой. Туманный город удалялся от нас, подушки катили со скоростью около 50 км/час. Домики Печищ вперемешку с хвойными и голыми лиственными деревьями показались на крутом холме. Путешествие до правого берега Волги заняло минут 15.

Путешествие на воздушных подушках до правого берега Волги заняло минут 15

Заказник особо крупных размеров

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков сообщил, что уже не помнит, когда последний раз выезжал на природу — все больше приходится бывать в местах каких-то чрезвычайных происшествий. Он рассказал, что над созданием особо охраняемой природной территории работали ученые, которые исследовали флору и фауну более 300 островов, вошедших в результате в эту зону. «Заказники нечасто создаются в таком масштабе. Это особый случай», — сказал Шадриков.

Минэкологии совместно с Госкомитетом РТ по биоресурсам наконец-то завершило эту работу, в дальнейшем за порядком в заказнике будет следить комитет по биоресурсам. Напомним, свыше 29 тыс. гектаров прибрежной зоны под Казанью, в том числе 2 тысяч — в районе Займища, в течение нескольких лет пыталась перекроить компания «ПСО «Казань». Аффилированные с ней фирмы намывали здесь искусственные острова для строительства недвижимости. Именно тогда, почти 10 лет назад, вопрос о сохранении природного ландшафта волжской акватории в окрестностях Казани впервые поставили экоактивисты и дачники из поселков Октябрьский и Займище.

В 2015 году группа сотрудников КФУ, возглавляемая Надеждой Ассановой, предложила проект создания ООПТ «Водно-болотные угодья «Займище». В апреле того же года в Санкт-Петербурге на форуме Общероссийского народного фронта активистка движения «Волга и народ против» Юлия Файзрахманова сообщила о засыпке акватории Волги в Татарстане российскому президенту Владимиру Путину. А на следующий день Рустам Минниханов объявил 2016 год Годом водоохранных зон, после чего в работу над проектом новой особо охраняемой природной территории включились госорганы. Заключительным шагом в этой работе стало постановление №1260 «О создании на территории Верхне-Услонского, Зеленодольского, Лаишевского муниципальных районов, муниципального образования г. Казани государственного природного заказника регионального значения ландшафтного профиля «Волжские просторы». Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал его 30 декабря прошлого года.

Постановлением №1260 было утверждено создание на территории Верхне-Услонского, Зеленодольского, Лаишевского муниципальных районов, муниципального образования г. Казани государственного природного заказника регионального значения ландшафтного профиля «Волжские просторы»

Запах испарится вместе с высушенным илом

— Здесь наладят ежедневный надзор, дежурство на катерах. Наши коллеги будут следить за сбросом сточных вод, незаконной рыбной ловлей, браконьерством, — поясняет Александр Шадриков. — Теперь наша задача совместно с администрациями муниципальных образований — помочь дачникам зарегистрировать их земельные участки. Поскольку сейчас острова де-юре в федеральной собственности.

У поселка Отары ощущается стойкий запах от очистных сооружений. По словам министра, его источают 100 гектаров иловых полей, которые образуются с 60-х годов прошлого века.

— Они включены в национальный проект «Экология» для ликвидации ранее накопленного ущерба. По поручению президента республики рассматриваем сейчас российские и зарубежные технологии. В течение трех лет здесь будут построены печи, которые будут сушить ил. Запах уйдет, и здесь будет рекреационная зона для татарстанцев, — сообщил Шадриков.

Качество атмосферного воздуха заказника тоже должно соответствовать всем нормам. Финансирование соответствующей программы по оздоровлению Волги включено в план на 2021 год.

«Наши коллеги будут следить за сбросом сточных вод, незаконной рыбной ловлей, браконьерством», — поясняет Александр Шадриков

Мировой центр для кошек

Участник экскурсии, руководитель некоммерческой организации «Будет чисто» Дилара Сатикова рассказала, что с весны экоактивисты начнут проводить экскурсии для школьников, и поинтересовалась, работает ли министерство как-либо в этом направлении.

Александр Шадриков напомнил, что в рамках национального проекта имеется федеральная программа сохранения биоразнообразия и развития экотуризма. В нее вошли всего пять проектов в России, один из них — татарстанский, Центр по изучению редких видов диких кошек «Ак барс», который поддержал президент РТ Рустам Минниханов.

— Это не просто центр изучения, он войдет в программу экотуризма. К тому же здесь проектируют новый мост через Волгу, это на пользу для экомаршрута. Надо рассказывать о наших краях воспитанникам детсадов, школьникам, студентам. Через современное подрастающее поколение просвещаются и родители. Подобный центр есть в Париже, но мы задумали более крупный. Планируется, что здесь будут проводиться исследования учеными из разных стран мира, — отметил руководитель ведомства.

Глава Минэкологии сообщил, что сейчас идет оформление земельных участков для центра. Начать его строительство в республике хотели бы уже в этом году, в крайнем случае в следующем, после того, как ученые откорректируют техзадание.

— На следующей неделе поедем в Москву утверждать окончательную концепцию. Параллельно определяем, откуда каких кошек привозить. Для ирбисов, рысей, снежных барсов нужно подобрать разные территории, — рассказал Шадриков.

Научную часть этой работы возглавляет директор Института проблем экологии и эволюции РАН Вячеслав Рожнов, который реализовал множество проектов, связанных с дикими животными. Экспозиционную часть Минэкологии обсуждает с директором Института палеонтологии академиком РАН Алексеем Лопатиным. По словам министра, окончательная стоимость проекта будет определена после утверждения техзадания. Предположительно она достигнет 200 млн рублей.

Качество атмосферного воздуха заказника тоже должно соответствовать всем нормам

Что волнует — пишите министру в «Инстаграм»

Руководитель некоммерческой организации «ЭкоЛогично» Рената Насыбуллина обратила внимание министра на то, что к экоактивистам часто обращаются люди с вопросами о качестве воздуха и воды. Она пытается помочь им и сама звонит по круглосуточным телефонам горячих линий различных организаций, но не всегда эти номера доступны.

— Бывает, что обещают подготовить ответ, но так и не перезванивают. Таких случаев много. У меня остается неприятный осадок — не могу достучаться. Где искать ответы на вопросы татарстанцев? — спросила экоактивистка.

— Если не отвечают, направляйте вопросы мне, разберемся, — предложил министр.

Он показал свою страничку в «Инстаграм» с почти 2,5 тыс. подписчиков. Есть очень активные, которые часто подают тревожные сигналы.

— Например, мне скинули фотографии, в каком состоянии река. Наши сотрудники сразу выехали, разобрались и оштрафовали виновных, — описывает ситуацию глава министерства. — Потом нам пишут: «Спасибо, что реагируете». Когда люди жалуются, это хорошо, значит, им небезразлично. А если они обращаются, значит, нам надо работать еще лучше. Мы закупили видеокамеры, как у ГАИ, ставим фотоловушки. Охрана в министерстве принимает звонки круглосуточно. В 6 утра прихожу на работу, дежурные сообщают мне о происшествиях и жалобах татарстанцев.

«Если не отвечают, направляйте вопросы мне, разберемся», — предложил министр

«Планируем расширять систему контроля по республике»

Корреспондент «Реального времени» поинтересовалась, есть ли возможность установить в таких местах, откуда чаще всего поступают жалобы, датчики для замеров загрязнения воздуха в момент обращения.



— У нас в республике 16 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы — это одна из лучших систем мониторинга в стране. В Нижнекамске, например, пять АСКЗА, и на предприятиях тоже имеются внутренние системы анализа. Наша задача — усилить систему контроля. У нас есть договоренность с компаниями: в режиме онлайн они передают нам сведения, которые фиксируют их станции. Мы выявляем нарушителей. Но нас, конечно, беспокоят залповые выбросы. И в целом по республике планируем расширять систему контроля, — ответил собеседник.

Шадриков рассказал, что в Татарстане прорабатывается автоматизация контроля выбросов, позволяющая уйти от «человеческого фактора». Компьютер сам просчитывает, откуда мог произойти выброс. В рамках цифровой трансформации Минэкологии планирует реализовать эту программу для мониторинга атмосферного воздуха, водных объектов.

В целом по республике планируется расширять систему контроля за состоянием воздуха. Фото eco.tatarstan.ru

«Лучше регулируемое горение»

Когда речь зашла о мусоросжигательном заводе, министр поделился впечатлениями о поездке в Германию, из которой только что вернулся. Шадирков договорился, что министерство экологии Баварии, где построено 14 заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных, а также промышленных отходов, направит своих экспертов в Татарстан.

— В Германии удивились, почему у нас некоторые люди против строительства данного предприятия. Когда мы обсуждали технологию, выбранную для нашего завода, немецкие специалисты подтвердили, что мы приняли правильное решение. Важно, что температура сжигания — максимальная. Эксперты в Германии отметили, что у нас слишком много полигонов, которые в жаркую погоду иногда горят. По оценкам ученых, выброс диоксинов во время горения свалки в тысячи раз превышает выброс диоксинов на заводе по термическому обезвреживанию. А в удельном весе выбросов определенной территории выбросы такого завода составляют лишь 2-3 процента. Регулируемое горение лучше стихийного, — убеждает министр.

Шадриков сообщил, что подобные заводы расположены в центре Лондона, Парижа, Токио, причем в Японии восемь мусоросжигательных предприятий. Он также обратил внимание на то, что на заводе в Татарстане планируется режим онлайн-мониторинга. А Академия наук РТ готова сама мониторить влияние предприятия на окружающую среду. По словам главы ведомства, ученые в Татарстане подтвердили пользу мусоросжигательного завода для экологии. Он подчеркнул, что за искажение сведений РАН может лишить академика звания, поэтому подтасовку данных он исключает.