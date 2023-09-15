Затраты госучреждений Татарстана за последние годы выросли почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты на работы, выполняемые отдельными государственными учреждениями республики, на 2024—2026 годы. На эти цели выделили 4,07 млрд рублей, подсчитало «Реальное время».

Затраты госучреждений Татарстана за последние годы выросли почти в два раза. В 2019 году на эти цели выделяли 2,3 млрд рублей. Таким образом, затраты увеличились на 1,7 млрд рублей.

Например, «Центр экономических и социальных исследований Татарстана» получит 41,8 млн рублей. За эти деньги ГБУ проведет прикладные научные исследования, займется ведением информационных ресурсов и баз данных, а также научно-методическим обеспечением.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Порядка 1,6 млрд выделят ГБУ «Безопасность дорожного движения». Специалистам нужно проводить мероприятия по обеспечению БДД на дорогах, взвешивать транспорт, организовывать мероприятия в сфере молодежной политики и так далее.

Затраты госучреждений Татарстана за последние годы выросли почти в два раза. В 2019 году на эти цели выделяли 2,3 млрд рублей. Таким образом, затраты увеличились на 1,7 млрд рублей.

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты на работы, выполняемые и оказываемые отдельными государственными учреждениями социокультурной сферы республики. Для «Республиканского центра мониторинга качества образования» утверждена сумма в размере 47 млн рублей. Ее направят на организацию общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики



На создание экспозиций музеев и обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов для музея-заповедника «Казанский Кремль» предусмотрели 411 млн рублей.



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Айрат Назипов