«Время пребывания укоротим»: в Казани презентовали «бесчеловечную» концепцию Голубого озера

В 2024 году на обустройство популярного заказника под Казанью потратят 295 млн рублей и расставят в нем железных «кузнечиков»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К концу 2025 года особо охраняемая природная территория республиканского значения «Голубые озера» под Казанью станет по-настоящему «режимной» зоной в плане соблюдения режима пользования. На входах построят контрольно-пропускные пункты, ограничат число мест для купания на озерах и время пребывания посетителей в лесу, а также создадут условия, вынуждающие посетителей там надолго не задерживаться. Подробности — в репортаже «Реального времени» с прошедшей сегодня в казанском Кремле презентации концепции развития ООПТ Института развития городов Татарстана, которая предполагает минимизацию присутствия человека.

«Главное — снизить антропогенную нагрузку»



Рассказ о том, как преобразится ООПТ «Голубые озера», директор Института развития городов Республики Татарстан Наиля Зиннатуллина начала с того, что напомнила о высокой антропогенной нагрузке на популярный у казанцев уголок природы, до которого «можно за полчаса добраться из центра города», — кострах, мусоре и заездах машин, а также о мерах, принимаемых для сохранения территории:

— Стратегическая и планомерная работа с ООПТ «Голубые озера» ведется с 2020 года. Еще тогда нами была выявлена потребность от жителей и экологов обратить на территорию особое внимание. Было принято решение включить ее в туристско-рекреационный кластер «Зеркала Татарстана». В рамках работы над проектом была проведена оценка рекреационной емкости и антропогенной нагрузки, на основе которой были выработаны проектные решения, и сейчас они воплощаются в жизнь.

Наиля Зиннатуллина сообщила, что с 2021 года в рамках реализации проекта развития Голубых озер было освоено 131 млн рублей. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Концепция развития ООПТ «Голубые озера» позиционируется как комплекс решений, которые позволят распределить потоки туристов, снизить антропогенную нагрузку, организовать сценарии отдыха и с помощью единой коммуникационной и событийной программы соединить Большое и Малое Голубые озера.

Наиля Зиннатуллина сообщила, что с 2021 года в рамках проекта было освоено 131 млн рублей. А на слайдах высветилась информация о стоимости обустройства зоны отдыха у водопада на Большом Голубом озере: 76 млн рублей внебюджетных средств было вложено в работы по берегоукреплению, еще 50 млн — из бюджета РТ по Программе развития общественных пространств — на устройство покрытий, освещения, видеонаблюдения, водоотведения, канализации, велопарковки, мостика, а также возведение павильона.

скрин realnoevremya.ru презентации концепции развития ООПТ «Голубые озера»

Для защиты ООПТ готовят постановление

— Посещая Голубые озера, многие не подозревают, что они находятся на территории ООПТ — в заказнике, который имеет определенный режим особой охраны, — заметил в своем выступлении зампредседателя Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Рамиль Шарафутдинов. — В летний период тысячи жителей приезжают, чтобы окунуться и покататься на сапбордах в крохотных озерах. Непоправимый урон наносят Голубым озерам, казалось бы, простые вещи: костры и мангалы приводят к загрязнению берега и воды сажей, взвешенными веществами; стоянка и проезд автомашин приводят к загрязнению озера и берега нефтепродуктами, тяжелыми металлами; бани на Голубом озере приводят к загрязнению воды; сапборды взмучивают лечебные илы, разрушают и нарушают их структуру, загрязняют этим воду, а также пугают птенцов и птиц на гнездах, водоплавающих и околоводных; купание и погружения с аквалангом ведут к изменениям состава воды и в результате — к снижению прозрачности и цвета и дальнейшей ускоренной потере ценности озер. Поэтому посещение территорий ООПТ регионального значения гражданами должно осуществляться с учетом соблюдения режима их охраны.

Рамиль Шарафутдинов сообщил, что с целью снижения антропогенной нагрузки на Голубые озера специально подготовлен проект постановления Кабинета министров РТ. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он рассказал, что особо охраняемые природные территории в Татарстане занимают около 465,1 тыс. га — это всего 7 % от всей площади республики, и это соотношение вдвое меньше, чем по России, где территория ООПТ составляет 14% всей территории. Наш передовой по многим параметрам субъект стоит всего лишь на 54-м месте по этому показателю среди 84 субъектов РФ. Мы располагаем тремя ООПТ федерального значения, 187 — регионального, четырьмя — местного. При этом, по данным министерства, Голубые озера ежедневно посещают до 920 человек, а всю ООПТ — 8 тысяч.

Голубые озера ежедневно посещают до 920 человек, а всю ООПТ — 8 тысяч. скрин realnoevremya.ru презентации концепции развития ООПТ «Голубые озера»

Рамиль Шарафутдинов сообщил, что с целью снижения той самой антропогенной нагрузки специально подготовлен проект постановления Кабинета министров РТ:

— Мы понимаем, что потоки посетителей все больше растут и необходимо принимать какие-то оперативные меры. Нами подготовлен проект постановления, в котором мы хотим упорядочить нахождение на ООПТ граждан, в основном купальщиков… Если мы все будем соблюдать нехитрые правила, мы оставим будущим поколениям заказники и природные территории в целости и сохранности.

А в заключение Шарафутдинов напомнил, что первые меры по ограничению антропогенной нагрузки на Голубые озера уже приняты — там запрещено использовать сапборды.

«Нужна управленческая структура, которая поменяет ситуацию»

Замминистра экологии и природных ресурсов Ольга Манидичева начала выступление с напоминания о том, что с 1968 по 2017 г. с карты Татарстана исчезло 3 133 водных объекта, основная причина этого — антропогенная нагрузка.

— На текущий момент есть необходимость систематизации всех имеющихся сведений и исследований территории заказника и системы Голубых озер, актуализации данных и проведение оценки их современного состояния. Это позволит дать прогноз дальнейшего развития и выработать необходимые мероприятия по усилению охраны уникальной экосистемы, — заявила она.

Замминистра экологии и природных ресурсов Ольга Манидичева напомнила, что с 1968 по 2017 год с карты Татарстана исчезло 3 133 водных объекта. realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году, по ее словам, на Голубых озерах были проведены отборы проб, которые позволят дать комплексную оценку состоянию Голубых озер и выработать меры по их сохранению.

А первый замминистра лесного хозяйства Ильгизар Зарипов рассказал о состоянии леса на территории заказника «Голубые озера» — в нем преобладают липа, осина и клен, хвойников — не более 20%, средний возраст деревьев — 62 года.

— На лес, который занимает 1 573 га из 1 946,3 га площади ООПТ, приходится колоссальная антропогенная нагрузка, — добавил он. — В пиковые моменты по тропам и дорожкам, площадь которых составляет не более 50 гектаров, проходит до 8 тыс. человек.

В заказнике «Голубые озера» преобладают липа, осина и клен, хвойников — не более 20%, средний возраст деревьев — 62 года. скрин realnoevremya.ru презентации концепции развития ООПТ «Голубые озера»

Зарипов сообщил, что с целью упорядочения посещения часть территории заказника — 132,4 га — в 2023 году была передана в аренду двум учреждениям — МБУ «Дирекция парков и скверов Казани» и ГБУ «Учебно-опытный пригородный лесхоз», и добавил, что ООПТ «Голубые озера» «нужна управленческая структура, которая могла бы поменять ситуацию».

Некуда ставить машину? А вы не задерживайтесь

— Благоустройство приносит на территории организованный туризм, создает условия для системного управления и регулирования антропогенной нагрузки, — подчеркнула руководитель Дирекции по природным территориям Института развития городов РТ Оксана Саргина. — Мы стремимся к тому, чтобы Голубые озера стали комплексным заказником не только на бумаге, но и в жизни, функционирующим по принципу национальных парков России.

В 2024 году будут построены три контрольно-пропускных пункта — «эковорота» — на заездах со стороны Кадышево, с трассы М-7 и со стороны Крутушки. скрин realnoevremya.ru презентации концепции развития ООПТ «Голубые озера»

Она описала перемены, которые ждут Голубые озера в 2024 году. Будут построены три контрольно-пропускных пункта — «эковорота» — на заездах со стороны Кадышево, с трассы М-7 и со стороны Крутушки. Проезд для автомобилей через лес на территорию заказника по грунтовым дорогам со стороны Кадышево и Щербакаво закроют. Для автомобилистов оборудуют цивилизованную парковку — всего на 126 машино-мест. Старую парковку ликвидируют — там появятся другие сооружения.

Эковорота с парковкой. скрин realnoevremya.ru презентации концепции развития ООПТ «Голубые озера»

И на вопрос из зала о том, не слишком ли это мало с учетом количества желающих отдохнуть на Голубых озерах, Оксана Саргина ответила:

— Площадь ограничена, мы не можем все закатать в асфальт и бетон на ООПТ, нельзя, поэтому стоянки организованы только там, где это физически возможно… Сейчас люди находятся там по 6—8 часов, думаю, сможем изменить сценарий посещения [заказника] и время пребывания автомобилей на парковке тоже укоротим. Реализуя программу развития общественных пространств, программу «Наш двор», мы ежедневно сталкиваемся с одним главным вопросом — куда ставить машины, и понимаем, что мы точно не можем обеспечить достаточное количество парковочных мест ни во дворах, ни около парка, ни на муниципальных парковках, ни, тем более, на особых природных территориях.

Старую парковку ликвидируют — там появятся другие сооружения. скрин realnoevremya.ru презентации концепции развития ООПТ «Голубые озера»

О том, чтобы ради удобства посетителей найти для этих целей незаповедный участок нормальной площади за пределами ООПТ, речи не идет, так что можно предположить, что «достаточную вместимость» этой явно недостаточной парковки власти обеспечат традиционным для Казани методом — введением драконовской платы.

Вход — бесплатный…

На вопрос «Реального времени», как продумывалась экономика ООПТ, станет ли платным вход на ее территорию — по примеру Карелии, где, как сообщили в ходе презентации, вход в горный парк «Рускеала» (всего 6 га) стоит от 150 до 500 рублей (при этом там имеется парковка на 700 машино-мест и 100 автобусов), Саргина ответила:

— В нашем регионе не принято такое постановление и не планируется взимание платы с населения за попадание на особо охраняемую природную территорию. Вход платным не будет. У нас экономической модели на сегодня нет, и мы не планируем активное привлечение предпринимательского сообщества на эту территорию. Только потому, что вся она принадлежит Гослесфонду. Единственное, что на ней допустимо, — это оказание услуг на тех сервисных точках, которые запланированы. Это означает заключение договора аренды помещений, в которых предприниматели могут оказывать какие-то услуги. Так, как это делается сейчас на территории Большого Голубого озера, где Дирекция парков и скверов торгует площади.

«В нашем регионе не принято такое постановление и не планируется взимание платы с населения за попадание на особо охраняемую природную территорию. Вход платным не будет», — пообещала Оксана Саргина. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Саргина пояснила, что предприниматели смогут открыть на Голубых озерах «небольшие точки питания, где человек может выпить воду, кофе или чай». То же, возможно, будет запланировано на территории инфоцентра Малых озер. Дополнительно планируется позволить частному бизнесу оказывать услуги части проката водного инвентаря на Казанке.

— Предпринимательской деятельности с выделением участка и строительство объектов не планируется и не будет, — заверила она.

…но только в определенное время

На Казанке в границах ООПТ оборудуют три пирса с прокатом водного оборудования и шесть речных стоянок с «благоустроенными» кострищами, столами, игровыми площадками, лежаками и видовой башней — в результате должен появиться 12-километровый водный маршрут для туристов. Предполагается спланировать также три образовательных маршрута для изучения леса, озер, реки и их обитателей — протяженностью 2,6, 3,2 и 6,5 км, а также 5,5-километровый спортивно-оздоровительный маршрут.

Для любителей купания в ледяной воде будут построены пять спусков к специально оборудованным «купелям» — с раздевалками и прочим оборудованием. Стихийные спуски к воде ликвидируют, берега укрепят — по мнению разработчиков проекта, стихийное купание приводит к разрушению берегов озер. Сейчас у Хрустального озера завершаются работы по строительству первой такой «купели», в марте ее запустят в эксплуатацию, и если она выдержит половодье, по ее подобию построят остальные четыре, а если нет, проект будут дорабатывать. После сдачи новых «купелей» старые мостки для спуска к воде демонтируют.

Для любителей купания в ледяной воде будут построены пять спусков к специально оборудованным «купелям» — с раздевалками и прочим оборудованием. скрин realnoevremya.ru презентации концепции развития ООПТ «Голубые озера»

На территории заказника появятся пешеходные тропы и велодорожки. Часть троп будет покрыта деревянным настилом — это должно послужить восстановлению естественного травяного покрова.

А время посещения ООПТ «Голубые озера» ограничат летом с 5.00 до 22.00, а зимой — с 8.00 до 18.00 — в соответствии с продолжительностью светового дня.

Появятся на пешеходных маршрутах и указатели, и информационные стенды. А вдоль пешеходных маршрутов установят довольно странные сооружения из металлических труб. Как пояснила архитектор разработчика проекта, представитель архитектурного бюро Orchestra Design Камилла Ибрагимова, обустройство вдоль «экотроп» спортивных площадок, о которых просили завсегдатаи Голубых озер, привело бы к росту антропогенной нагрузки, а вот такие металлические сооружения, навеянные авторам проекта видом кузнечика и других обитателей леса и озер, должны «стимулировать абсолютно бесплатные активности» посетителей заказника.

Камилла Ибрагимова пояснила, что вот такие металлические сооружения, навеянные авторам проекта видом кузнечика и других обитателей леса и озер, должны «стимулировать абсолютно бесплатные активности» посетителей заказника. скрин realnoevremya.ru презентации концепции ООПТ «Голубые озера»

— Все работы должны быть выполнены до 2025 года, — резюмировала по окончании презентации Оксана Саргина. — Сейчас на Голубых озерах запущена экологическая станция, которая будет вести исследования в течение года. Приняты меры к упорядочению посещения ООПТ — часть территории передана арендаторам. За 50 млн рублей реализована первая очередь Голубых озер, на берегоукрепление потрачено 76 млн рублей (за исключением разработки проектно-сметной документации). 295 миллионов рублей — это та сумма, которую мы будем должны потратить на первые, вторые и третьи эковорота и решение первоочередных вопросов, которые были сегодня перечислены и которые мы должны будем освоить в текущем 2024 году.