В Татарстане учредили положение о гранте «Наш новый учитель»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин Татарстана учредил в сфере образования положение о гранте «Наш новый учитель». Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, на грант могут претендовать педагоги муниципальных и государственных, подведомственных Минобрнауки Татарстана, общеобразовательных организаций, расположенных на территории республики. Речь идет об учителях, не достигших 35-летнего возраста и имеющих стаж педагогической деятельности по специальности не более 3 лет.

Ежегодно будет предоставляться не более 200 грантов. Для получения денег нужно победить в отборе и осуществлять педагогическую деятельность в объеме не менее одной тарифной ставки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Постановление «О грантах в сфере образования» было принято в августе 2021 года. В настоящее время учреждены такие гранты, как: «Наш лучший методист», «Лучший билингвальный детский сад», «Лучший педагог общеобразовательной организации для детей с ОВЗ» и «Поддержка педагогических работников, подготовивших призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников», «Поддержка учителей родного (татарского) языка и литературы за подготовку призеров и победителей республиканских олимпиад по родному (татарскому) языку и родной (татарской) литературе и (или) Международной олимпиады по татарскому языку и литературе».



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Айрат Назипов