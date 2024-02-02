Татарстанские МФЦ поделятся нагрузкой с «Почтой России»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Добавить работы сотрудникам почты намерены в ближайшее время чиновники Минцифры — о планах «подселить» к почте МФЦ рассказал сегодня на коллегии ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан» министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Айрат Хайруллин. В репортаже «Реального времени» с коллегии ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» — подробности о новых электронных госуслугах и старых проблемах муниципальных властей.

Почта как палочка-выручалочка



Самой главной новостью коллегии стало, пожалуй, сообщение министра цифрового развития Айрата Хайруллина о том, что в 2024 году предполагается организовать выдачу готовых документов через постаматы на почте и обеспечить участие территориальных обособленных подразделений:

— У нас есть ряд крупных сельских поселений, которые недостаточно обеспечены выездными услугами МФЦ. Мы туда не ездим, но вместе с «Почтой России» мы можем организовать работу в крупных сельских поселениях, обучить сотрудников почты приему документов.

Министр не сказал, будет ли оплачиваться почтовым работникам дополнительная нагрузка — возможно, об этом просто еще никто не думал. При этом даже инициатива с отправкой клиентам МФЦ документов через постаматы должна серьезно увеличить нагрузку на сотрудников почтовых отделений, количество которых в результате 10-летней «оптимизации», как и количество самих отделений, сократили до неприличия.

realnoevremya.ru (архив)

А уж если в промежутках между авральной разборкой посылок и бандеролей и продажей масла и круп им бесплатно вменят в обязанность еще и прием документов у клиентов МФЦ, то очереди на почте наверняка вырастут, а пока еще остающиеся на боевом посту почтальоны побегут с работы куда глаза глядят.



Ну-ка дайте ваш куар-код!

МФЦ Татарстана оказывают населению уже 285 видов услуг. Семь из них начали оказывать в 2023 году. Это прием отказов граждан от биометрии, выдача «Карты болельщика», идентификация при получении электронной цифровой подписи в приложении «Госключ», организация отдыха детей в каникулярное время, установление факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, прием уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по обслуживанию газового оборудования.

— Реализован ряд дополнительных сервисов, которые уже могут использовать заявители, — сообщила директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова. — Запущен в работу новый сайт «Учреждения МФЦ», на котором можно просматривать загруженность центров в онлайн-режиме и выбрать для посещения более свободный в настоящий момент офис. Этот функционал отображает в реальном времени количество окон приема в каждом офисе МФЦ, количество человек, ожидающих в очереди, и среднее время ожидания. Кроме того, в «Личном кабинете» заявителя на сайте теперь можно отслеживать текущий статус рассмотрения заявления.

А с января 2024 года в МФЦ Татарстана появился еще один клиентский сервис: документы из профиля гражданина, имеющиеся в личном кабинете на «Госуслугах», можно предоставить по куар-коду. Это значительно упрощает жизнь клиентам МФЦ: чтобы получить услугу, им нужно предоставить ряд документов, сведения о которых есть в профиле гражданина на портале госуслуг, и при обращении в МФЦ теперь можно предоставить его сотруднику доступ к этим документам, отсканировав специальный куар-код с помощью приложения «Госуслуги».

Тогда информация о паспорте, СНИЛС, ИНН, электронной почте и другие сведения о гражданине автоматически поступят в информационную систему МФЦ при заполнении заявления — вносить их вручную не потребуется. А это не только ускоряет процесс обслуживания, но и предотвращает ошибки. Сведения в МФЦ также можно передать до визита в офис — согласие на передачу действует 12 часов, но его можно отменить в любой момент.



Хрупкое равновесие

— Традиционно, из года в год, МФЦ, выступающий фронт-офисом многих госучреждений, продолжает активную работу по внедрению новых видов услуг, причем в последнее время некоторые из них на начальном этапе внедрения создают ажиотаж и массовое скопление людей в очереди, — отметила Ленара Музафарова. — Такие ситуации часто выводят упорядоченный процесс приема из равновесия не по нашей вине.

скрин realnoevremya.ru презентации ГБУ МФЦ в Татарстане

Она напомнила об ажиотаже, вызванном введением сбора биометрических данных, что называется, по умолчанию. Это вызвало огромный наплыв посетителей в МФЦ, которые в 2023 году приняли более 33,9 тыс. отказов от сбора и размещения биометрии, более 1,6 тыс. отзывов отказа от сбора биометрии от передумавших граждан и свыше 1,3 тыс. запросов в Единую биометрическую систему статуса отказа от сбора и размещения биометрии.

скрин realnoevremya.ru телеграм-канала МФЦ в Республике Татарстан

— В связи с фейковыми публикациями в сети интернет в конце августа прошлого года граждане массово обращались за данной услугой во все наши офисы как лично, так и направляли в письменной форме по почте… И только высокий профессионализм и выдержка наших специалистов в очередной раз позволили благополучно справиться с ситуацией и принять всех желающих — наряду с другими востребованными услугами.

Чуть меньший наплыв посетителей в МФЦ вызвало установленное на законодательном уровне требование наличия у посетителей спортивных объектов «Карты болельщика» — в 2023 году МФЦ выдали болельщикам более 24,7 тыс. подтверждений личности и более 3,5 тыс. подтверждений на выезде.

«Просрочка» на муниципальном уровне

Достижением прошлого года, по словам Ленары Музафаровой, стал и дальнейший рост масштабов цифрового взаимодействия МФЦ с госорганами. Если в 2021 году передача документов осуществлялась в основном на бумаге и только 13% услуг оказывались электронно, то в 2023-м доля электронного документооборота выросла до 64%.

С 2023 года МФЦ Татарстана оказывают муниципальные услуги в экстерриториальном формате — без привязки к месторасположению муниципального органа или прописке заявителя. realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 2023 года МФЦ Татарстана оказывают муниципальные услуги в экстерриториальном формате — без привязки к месторасположению муниципального органа или прописке заявителя. Это касается 42 видов муниципальных услуг районных муниципалитетов, которые не связаны с передачей результата на бумаге, и 20 видов услуг исполкома Казани. И по 12,2 тыс. обращений в МФЦ, 10% от общего количества, услуги в прошлом году были оказаны экстерриториально. Наиболее востребованными оказались: утверждение схемы земельного участка на кадастровом плане территорий, присвоение, изменение или аннулирование адреса, бесплатное предоставление земельного участка в собственность, подача уведомлений о соответствии параметров объектов, планируемых к строительству.

скрин realnoevremya.ru презентации ГБУ МФЦ в Татарстане

— Практика показала, что такой способ удобен для жителей нашей республики, так как делает услуги максимально доступными, и менее затратен, но при условии, что сроки оформления документов строго выдерживаются! — выразительно повысила голос Ленара Музафарова. — На протяжении целого года работы при рассмотрении заявлений, подаваемых через МФЦ, муниципальные органы многих районов систематически нарушали сроки оказания услуг. Данный вопрос неоднократно поднимался на республиканских совещаниях. Тем не менее проблема до сих пор не устранена. Желательно, чтобы главы муниципальных районов обратили на это свое внимание!

В 2023 году муниципальные органы власти в Татарстане 2 115 раз нарушали сроки оказания услуг и оформления документов, подаваемых через МФЦ. Максимальное количеств нарушений допустили чиновники в Нижнекамском районе (487), Лаишевском (387), Высокогорском (351), Тукаевском (195), Елабужском (150) и Зеленодольском районе (142).

«Ничего в этом сложного нет»

Выступавший впоследствии на коллегии первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин поддержал претензию руководителя ГБУ МФЦ в РТ к местным чиновникам и одобрительно высказался по поводу инициативы «подселить» МФЦ к «Почте России»:



— Я бы прежде всего ваше внимание обратил на то, чтобы сроки соблюдались! Во-первых, этого требует законодательство. Во-вторых… ничего в этом сложного нет, все остальные успевают, и вы можете!

И одобрительно высказался по поводу инициативы «подселить» МФЦ к «Почте России»:

— Помещений там [в отделениях] достаточно… С оборудованием этих помещений мы поможем. Граждане, которые там проживают, должны иметь возможность получать государственные услуги.