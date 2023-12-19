Кабмин Татарстана утвердил перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане утвердили перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2024 год. Они соответствуют приоритетным направлениям инвестполитики республики, определенным Инвестиционным меморандумом региона на 2023 — 2025 годы.

Всего в перечне более 130 проектов, следует из постановления кабмина Татарстана. Из них:

22 в сфере сельского хозяйства и рыболовства,

17 — в сфере производства нефтепродуктов;

10 — в области химического производства;

10 — в сфере производства и распределения газа, тепла, электроэнергии и воды;

5 — в сфере производства транспортных средств и оборудования;

5 — в области транспорта и связи;

четыре — в области производства пищевых продуктов;

три — в сфере выпуска резиновых и пластмассовых изделий;

три — в деятельности в области здравоохранения;

три — в сфере производства прочих неметаллическихминеральных продуктов;

три — в сфере производства машин и оборудования;

два — в сфере металлургического производства и выпуска готовых металлических изделий.

Еще 49 проектов отнесены к категории «прочие». Это, например, инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территориях опережающего развития и так далее.

Также в документе закреплены приоритетные инвестиционные проекты, одобренные к реализации с предоставлением государственной поддержки в виде налоговых льгот. Из них по два — в сфере сельского хозяйства и области производства и распределения электроэнергии, газа и воды, один — в сфере химического производства. Еще пять проектов отнесли к категории «прочее».

Напомним, Инвестиционный меморандум на 2023–2025 годы Татарстан утвердил в декабре прошлого года. Документ принят для повышения эффективности взаимодействия участников инвестиционной деятельности и направлен на достижение стратегической цели социально-экономического развития региона до 2030 года.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина