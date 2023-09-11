Кабмин утвердил затраты госучреждений социальной сферы Татарстана на ближайшие три года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты на работы, выполняемые и оказываемые отдельными государственными учреждениями социокультурной сферы республики на 2024—2026 годы. Документ подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Для каждого учреждения утверждены разные суммы. Например, для «Республиканского центра дошкольной работы» она составит 23 млн рублей — средства предназначены для организации и проведения олимпиад, конкурсов и других мероприятий.

Для «Республиканского центра мониторинга качества образования» утверждена сумма в размере 47 млн рублей. Ее направят на организацию общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На создание экспозиций музеев и обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов для музея-заповедника «Казанский Кремль» предусмотрели 411 млн рублей.

Неделю назад в Татарстане утвердили затраты на противоэпидемические мероприятия для определения объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципалитетов республики. Затраты утверждены на одного человека на три последующих года в объемах: на 2024 год — 18,94 рубля, на 2025 год — 19,70 рубля, на 2026 год — 20,49 рубля.

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Айрат Назипов