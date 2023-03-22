В Татарстане в 2024 году пройдут мероприятия к 225-летию со дня рождения Пушкина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в 2024 году пройдут мероприятия, посвященные празднованию 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина. Указ подписал раис республики Рустам Минниханов.



Уже сформирован организационный комитет по подготовке и проведению празднования 225-летия поэта. С учетом его предложений кабмин Татарстана должен за три месяца разработать и утвердить план основных мероприятий.

Председателем оргкомитета назначен премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, его заместители — вице-премьер региона Лейла Фазлеева и министр культура республики Ирада Аюпова. Всего в комитете 27 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне власти Татарстана утвердили программу мероприятий ко Дню родного и русского языка. Всего с марта по июнь запланировано 45 мероприятий. Основные события развернутся в апреле.

В июне министерства проведут флешмоб «Читаем Пушкина», организуют фестиваль «Пушкин-Фест» и проведут «Пушкинский бал», посвященный Дню русского языка.



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Маргарита Головатенко