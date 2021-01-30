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В Татарстане утверждены 8 республиканских программ по строительству и капитальному ремонту

11:55, 30.01.2021
В Татарстане утверждены 8 республиканских программ по строительству и капитальному ремонту
Фото: Инна Серова

На 2021 год в Татарстане утверждены восемь республиканских программ строительного блока. Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя Марат Айзатуллин. Всего в 2021 году будут реализованы 44 республиканские программы. Две программы, по словам Айзатуллина, находятся сейчас на межведомственном согласовании — это программы капитального ремонта объектов культуры объемом 300 млн рублей и «Организация горячего питания в школах» объемом 1 млрд.

В числе утвержденных программ:

  • «Формирование комфортной городской среды», включающая 49 объектов;
  • «Строительство модульных лыжных баз и универсальных спортивных площадок» (15 объектов);
  • «Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения»(16 объектов);
  • «Капитальный ремонт стационарных организаций социального обслуживания» (29 объектов);
  • «Капитальный ремонт подведомственных зданий Минлесхоза РТ» (28 объектов);
  • «Капитальный ремонт зданий, подведомственных учреждений Управления ветеринарии» (12 объектов);
  • «Капитальный ремонт зданий сельхозуправлений (13 объектов) и «Капитальный ремонт спортивных объектов» (20 объектов).

Инна Серова
ОбществоВластьБюджетЭкономикаКультураИнфраструктура Татарстан Айзатуллин Марат МансуровичКабинет министров РТПесошин Алексей Валерьевич
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