В Татарстане утверждены 8 республиканских программ по строительству и капитальному ремонту
На 2021 год в Татарстане утверждены восемь республиканских программ строительного блока. Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя Марат Айзатуллин. Всего в 2021 году будут реализованы 44 республиканские программы. Две программы, по словам Айзатуллина, находятся сейчас на межведомственном согласовании — это программы капитального ремонта объектов культуры объемом 300 млн рублей и «Организация горячего питания в школах» объемом 1 млрд.
В числе утвержденных программ:
- «Формирование комфортной городской среды», включающая 49 объектов;
- «Строительство модульных лыжных баз и универсальных спортивных площадок» (15 объектов);
- «Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения»(16 объектов);
- «Капитальный ремонт стационарных организаций социального обслуживания» (29 объектов);
- «Капитальный ремонт подведомственных зданий Минлесхоза РТ» (28 объектов);
- «Капитальный ремонт зданий, подведомственных учреждений Управления ветеринарии» (12 объектов);
- «Капитальный ремонт зданий сельхозуправлений (13 объектов) и «Капитальный ремонт спортивных объектов» (20 объектов).
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