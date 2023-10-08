В здании Кабмина Татарстана проведут капремонт

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В здании Кабинета министров Татарстана, расположенном в Казани на площади Свободы, проведут капитальный ремонт. На работы из республиканского бюджета выделено 7,6 млн рублей.

Отремонтировать в здании Кабмина Татарстана планируется инженерные системы, стены и потолки на восьмом этаже. В списке работ также полировка гранита, обновление швов паркета и реставрация напольного покрытия.

Помимо ремонта, контрактом предусмотрена закупка мебели. Подрядчик должен приобрести для здания Кабмина Татарстана диван, кресла и ковры.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Заказчик работ — Главстрой Татарстана — подписал контракт с казанским ООО «Строй-Сервис». Всего на заключение документа заявлялись два претендента. Работы требуется завершить до 1 декабря 2023 года.

Напомним, в 2019 году на ремонт Дома правительства в Казани потратили 110 млн рублей. Там провели отделочные работы, обновили систему вентиляции, кондиционирования, отопления, электрооборудования, заменили кровлю и двери.



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Татьяна Демина