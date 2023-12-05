Кабмин Татарстана распределил дотации между победителями конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о распределении дотаций бюджетам муниципальных образований на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Среди них Казань, которая получит 25,5 млн рублей.

Аналогичную сумму получит Иннополис. Высокогорскому сельскому поселению в Татарстане направят 5,95 млн рублей, Татарско-Челнинскому сельскому поселению в Менделеевском районе республике — 12,75 млн рублей.

Дотация, общая сумма которой составила 69,7 млн рублей, распределяется из бюджета Татарстана за счет средств, поступивших из федерального бюджета на основании распоряжения правительства России от 16 ноября 2023 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. В нем представлены четыре номинации: «градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства», «муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», «обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к участию в местном самоуправлении в других формах», а также «укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

В 2023 году на поощрение победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» из федерального бюджета направлено 850 млн рублей. Средства получат 49 муниципальных образований из 33 регионов России.

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Татьяна Демина